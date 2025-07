Tài xế gây tai nạn làm 6 người trong gia đình tử vong: ‘Tôi ám ảnh và day dứt’

Ám ảnh

Cách đây hơn nửa năm, vụ tai nạn chấn động khiến 6 người tử vong đã gây xôn xao dư luận khắp cả nước. Trong phút chốc, căn nhà nằm sát đường đã bị chiếc xe tải tông đổ sập. Đau lòng hơn, 6 người, trong đó có 4 trẻ em đã mãi mãi ra đi để lại nỗi đau tột cùng.

Vụ tai nạn thảm khốc ấy có lẽ đã không xảy ra nếu tài xế Vũ Văn Hảo (43 tuổi), trú xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, Nghệ An tuân thủ các nguyên tắc an toàn khi lái xe. Thế nhưng, chỉ vì sự chủ quan mà đã cướp đi mạng sống của nhiều người.

Tài xế Vũ Văn Hảo có bằng lái xe hạng C. Ngày 12/1/2025, Hảo điều khiển xe ô tô 1,5 tấn lên huyện Kỳ Sơn đi mua lá dong về bán. 17h cùng ngày, Hảo dừng xe trên dốc thuộc tỉnh lộ 543D (thuộc bản Thăm Hín, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn) để hỏi tìm người bán lá dong, rồi điều khiển xe xuống dốc.

Bị cáo Vũ Văn Hảo tại tòa

Ô tô do Hảo điều khiển lao nhanh, đâm vào nhà anh Và Bá Do (trú tại bản Thăm Hín) nằm bên trái đường. Thời điểm này, mẹ anh Do cùng con dâu và các cháu (từ 3 đến 8 tuổi) đang có mặt trong nhà. Hậu quả của vụ tai nạn khiến mẹ, con anh Do, cùng chị dâu và 3 người cháu (là con của anh trai, em trai anh Do) tử vong. Nhiều tài sản của gia đình anh Do thiệt hại nặng nề. Tài xế Vũ Văn Hảo sau đó đã đến công an đầu thú.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân của vụ tai nạn là do khi điều khiển xe xuống dốc, tài xế Hảo không thực hiện thao tác vào số để đảm bảo an toàn kỹ thuật, cho xe chạy vào chế độ số 0 (số mo), thả phanh tay xe trôi tự do, dẫn tới ô tô chạy với tốc độ cao nơi địa hình nguy hiểm, phức tạp nên không làm chủ được tốc độ. Xe lao nhanh trên đường có độ dốc lớn, cua gấp, tài xế Hảo không xử lý được nên ô tô đi sang phần đường bên trái, đâm vào nhà anh Do.

Với hành vi phạm tội trên, Vũ Văn Hảo bị truy tố và đưa ra xét xử về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tại phiên tòa mới diễn ra, bị cáo Vũ Văn Hảo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Nam tài xế khai, khi phát hiện xe lao nhanh, bị cáo cố gắng vào số và đạp phanh nhưng không có kết quả. Trong quá trình cố gắng xử lý, tài xế Hảo cho rằng bản thân “như bị che mắt”, mất hết lý trí và hoảng sợ.

Vụ tai nạn đã ám ảnh tâm lý tài xế Hảo suốt thời gian qua.

Phát hiện xe tải đang lao xuống, hướng đi thẳng vào căn nhà bên trái đường, ngay trên vực, tài xế này cố gắng đánh lái sang phải để đâm vào vách núi, tránh tai nạn thảm khốc nhưng không thành công. “Lúc đó, bị cáo cũng nghĩ mình không sống nổi. Nghe rầm một cái, bị cáo mở mắt ra thấy mình còn sống, nhưng nhìn nhiều người nằm la liệt, bị cáo hoảng sợ. Rồi nghe có người chết, có thêm người chết, bị cáo chỉ biết ôm đầu vì sợ”, bị cáo Hảo trình bày.

Bị cáo bày tỏ sự hối hận khi gây tai nạn khiến 6 người tử vong. Vụ việc cũng ám ảnh tâm lý người đàn ông này suốt thời gian qua. Nam bị cáo mong muốn đại diện các nạn nhân thông cảm, tha thứ cho mình. Sau khi vụ việc xảy ra, nam tài xế đã tác động gia đình bồi thường cho phía bị hại 1,5 tỷ đồng.

‘Mất mát không thể bù đắp’

Có mặt tại phiên tòa với tư cách là đại diện hợp pháp cho các bị hại, anh Và Bá Do cho biết, vụ tai nạn gây ra cái chết thương tâm đối với những người thân ruột thịt của anh là “mất mát không thể bù đắp được”. Tuy nhiên, anh Do cho rằng, đây là điều không ai mong muốn.

Trong quá trình giải quyết vụ án, gia đình tài xế Hảo đã có nhiều động thái tích cực để khắc phục hậu quả, xoa dịu nỗi đau và mất mát đối với anh và những người thân trong gia đình. Anh Do đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt đối với tài xế Vũ Văn Hảo.

Nghe bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho mình, bị cáo Hảo cúi đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Nhiều năm chọn nghề cầm vô lăng để mưu sinh, tài xế này không ngờ chỉ một phút lơ là đã gây ra vụ tai nạn thương tâm, để lại nỗi đau đớn tột cùng cho gia đình bị hại.

Mất 6 người thân, anh Và Bá Do vẫn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Hảo

Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo là người có giấy phép lái xe, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, nhưng khi tham gia giao thông bị cáo không tuân thủ đúng quy định của Luật Giao thông đường bộ dẫn đến gây tai nạn làm chết 6 người. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ.

Tuy nhiên, cũng cần xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như đầu thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, đã tác động gia đình khắc phục thiệt hại cho bị hại, do bị hại có đơn xin giảm án… Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Vũ Văn Hảo 8 năm tù. Về dân sự, do hai bên đã thỏa thuận xong nên tòa án không xem xét.