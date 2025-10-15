Người đàn ông có tên dài 6 trang giấy, mất 20 phút mới đọc xong

Ông Laurence Watkins được ghi danh trong kỷ lục Guiness với tên thánh dài nhất thế giới. (Ảnh: CNN)

Nhưng với Laurence Watkins, thủ tục tưởng chừng đơn giản ấy lại là một thử thách kiên trì. Để đọc hết họ tên đầy đủ gồm 2.253 từ, ông cần 20 phút.

Trong đám cưới của ông năm 1991, người chủ hôn phải phát bản ghi âm sẵn toàn bộ tên của chú rể. Trong lúc khách mời vừa nhâm nhi sâm panh vừa đi dạo quanh sảnh, danh sách tên vang lên không ngừng, cho đến cuối cùng, ông Watkins chỉ cần nói câu ngắn gọn: “I do” (Con đồng ý).

Người đàn ông 60 tuổi, sống ở Auckland (New Zealand), hiện nắm giữ kỷ lục Guinness thế giới về “tên cá nhân dài nhất” – danh hiệu vừa được Guinness công nhận lại sau khi phân loại hồ sơ kỷ lục cũ.

Sinh năm 1965 với cái tên Laurence Gregory Watkins, cậu bé New Zealand ngày ấy say mê chương trình truyền hình Ripley’s Believe It or Not! - giới thiệu những con người, địa điểm và sự kiện kỳ lạ khắp thế giới.

Từ đó, ông quan tâm đến sách Kỷ lục Guinness và khát khao được ghi tên mình vào đó.

“Tôi bị cuốn hút bởi những kỷ lục ấy – người chạy nhanh nhất, cao nhất, khỏe nhất, người có mái tóc dài nhất, móng tay dài nhất…” ông kể với CNN.

Ông nhận ra rằng, là một người bình thường, không có tài năng đặc biệt nào, cơ hội duy nhất của ông có lẽ là tạo ra cái tên dài nhất thế giới.

“Phương án khác là tìm người vợ có chiều cao thấp hơn kỷ lục. Khi đó, người nắm kỷ lục là một người Nam Phi cao bằng tôi (1m88), còn vợ ông ấy chỉ cao 91cm. Tôi biết mình không thể đi theo hướng đó”, ông chia sẻ.

Tên của ông tốn 6 trang giấy để viết hết. (Ảnh: CNN)

Watkins, người hiện đã nhập quốc tịch Úc và sống tại Sydney, dành 1 tháng để sáng tạo cái tên mới, rồi trả 400 đô New Zealand (khoảng 230 USD) cho một người đánh máy ghi lại toàn bộ.

Ông lấy cảm hứng từ tên Latin, tiếng Anh cổ, nhân vật nổi tiếng, những cuốn “Đặt tên cho em bé” trong thư viện Auckland nơi ông từng làm việc và cả từ điển ngôn ngữ thổ dân Māori.

Dù không có nguồn gốc Māori, ông cho biết mình ngưỡng mộ những người nói được ngôn ngữ bản địa Polynesia của New Zealand.

“Nhưng tiếng Māori thường rất dài, và đó là một thử thách thực sự với máy đánh chữ thời ấy, vì chưa có máy tính hiện đại như hiện nay”, ông nói.

Ngoài ra, ông còn chọn thêm Love, Florence, và Basil Brush – tên một con cáo trong chương trình truyền hình Anh, cùng một số tên Samoa, tên Nhật và Trung Quốc.

Ông cũng thêm Gaylord vì ngưỡng mộ vận động viên thể dục dụng cụ Mỹ Mitch Gaylord, người đoạt Huy chương Vàng Olympic 1984.

Khi bản đánh máy dài 6 trang hoàn thành, trong đó có vài lỗi nhỏ không thể sửa bằng máy đánh chữ, ông nộp đơn xin đổi tên vào năm 1990.

Tòa án quận Auckland chấp thuận, nhưng cục trưởng hộ tịch khi ấy bác đơn ở bước cuối cùng.

“Ông ta nói cách duy nhất để tôi có được tên mới là kiện lên tòa thượng thẩm. Chính phủ khi đó không có cơ sở pháp lý để từ chối, nên tôi đã thắng”, ông Watkins kể.

Cuối cùng, ông chính thức được đổi tên và nhận chứng nhận Guinness cho “tên thánh dài nhất thế giới” với 2.310 từ vào tháng 3/1992.

Trong đời sống thường ngày, ông chỉ dùng tên Laurence Alon Aloy Watkins và ký tắt Watkins V. Nhưng giấy khai sinh của ông dài 7 trang, còn hộ chiếu gốc phải gắn thêm 6 trang phụ.

Watkins thừa nhận ông “hơi lập dị” khi đổi tên, nhưng không phải ai cũng hiểu được niềm vui đó.

Khi tranh cử thị trưởng Auckland 4 lần, ông dùng danh xưng Lord Earl Duke King Saint Watkins, và còn tự xưng là Pope (Giáo hoàng) hay Count (Bá tước).

Sau chiến thắng của ông tại tòa thượng thẩm, New Zealand đã sửa 2 đạo luật để ngăn những trường hợp tương tự.

Ngày nay, người dân nước này không được phép đặt tên có danh hiệu, từ ngữ xúc phạm, số, ký hiệu, hoặc dài quá 70 ký tự (tính cả khoảng trắng).

Nhờ các quy định mới, không ai ở New Zealand có thể vượt qua ông Watkins về cái tên dài kỷ lục.