Vụ án Trường ĐH Đông Đô: 55 người làm bằng giả để làm luận án tiến sĩ

Thứ Ba, ngày 24/11/2020 18:59 PM (GMT+7)

Kết luận điều tra xác định trong 193 người được Trường ĐH Đông Đô cấp bằng giả, có 60 người đã sử dụng bằng, trong đó có 55 trường hợp sử dụng bằng giả này để xét tuyển nghiên cứu sinh hoặc bảo vệ luận án tiến sĩ…

Ngày 23-11, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đã đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố các bị can nguyên cán bộ Trường Đại học Đông Đô gồm: Dương Văn Hòa (nguyên hiệu trưởng); Trần Kim Oanh (nguyên phó hiệu trưởng kiêm phó viện trưởng Viện đào tạo liên tục); Lê Ngọc Hà (Phó hiệu trưởng); Trần Ngọc Quang (nguyên phó trưởng Phòng quản lý đào tạo và quản lý sinh viên) cùng 6 bị can khác về hành vi Giả mạo trong công tác.

Trường ĐH Đông Đô

Theo kết luận điều tra, lợi dụng sơ hở, thiếu sót của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong công tác quản lý việc tuyển sinh, đào tạo, cấp bằng đối với hệ văn bằng 2, bị can Trần Khắc Hùng (chủ tịch HĐQT Trường Đại học Đông Đô, hiện đang bỏ trốn) và đồng phạm đã tuyển sinh và cấp bằng cho hàng trăm trường hợp mà không cần phải học.

Căn cứ tài liệu thu giữ được, Cơ quan ANĐT xác định ĐH Đông Đô đã cấp bằng cử nhân ngành ngôn ngữ tiếng Anh cho 626 trường hợp nhưng chỉ có 216 trường hợp có thông tin để xác minh. Trong đó, có tới 193 người được cấp bằng không qua tuyển sinh, đào tạo hoặc không đủ điều kiện để cấp bằng; 23 người có tham gia học tập tại các cơ sở nhưng do ĐH Đông Đô chưa được cấp phép đào tạo văn bằng 2 nên số bằng đã cấp cho những người này không có giá trị.

Đối với 193 người được Trường ĐH Đông Đô cấp bằng giả, có 60 người đã sử dụng bằng. Đáng chú ý có 55 trường hợp sử dụng bằng giả này để xét tuyển nghiên cứu sinh hoặc bảo vệ luận án tiến sĩ, 1 trường hợp làm điều kiện bảo vệ thạc sĩ, 1 trường hợp thi nâng ngạch thanh tra viên, 1 trường hợp thi tuyển công chức, 2 trường hợp kê khai vào hồ sơ cán bộ...

Cơ quan ANĐT đã có văn bản kiến nghị các cơ quan chủ quản xử lý cán bộ vi phạm theo quy định đối với 58 trường hợp sử dụng bằng giả của ĐH Đông Đô.

Đối với các trường hợp chưa sử dụng bằng, Cơ quan điều tra đã có văn bản đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có quyết định hủy bỏ, thu hồi các bằng cử nhân ngành ngôn ngữ tiếng Anh hệ văn bằng 2 chính quy đã cấp cho các cá nhân không đúng quy định và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng về việc bằng cử nhân ngành ngôn ngữ Tiếng Anh do ĐH Đông Đô cấp không có giá trị.

