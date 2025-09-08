Vụ án trùm giang hồ Mạnh “gỗ”: Hối lộ 3,2 tỉ đồng để "thông chốt" kiểm lâm

Liên quan đến vụ án của trùm giang hồ Mạnh "gỗ" (tức Nguyễn Văn Mai; SN 1974, ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 9 bị can liên quan, trong đó có 4 cán bộ thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành các lệnh khởi tố các bị can liên quan tới vụ án "trùm giang hồ" Mạnh "gỗ". Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đầu năm 2023, các đối tượng gồm: Lê Đình Trình, Vũ Ngọc Đợi và Lê Quang Vinh góp vốn cùng nhau đi buôn gỗ Samu từ Lào về Việt Nam (đây là loại gỗ thuộc nhóm quý hiếm không được kinh doanh tại Việt Nam).

Để có thể đưa trót lọt các xe gỗ từ Lào về Việt Nam, các đối tượng trên đã đến gặp Nguyễn Văn Mai tức Mạnh "gỗ" nhờ lo lót đưa hối lộ (tiền) cho kiểm lâm để các xe gỗ khi từ Lào về Việt Nam không bị bắt.

Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh "gỗ"). Ảnh: Công an Thanh Hóa

Quá trình điều tra xác định, Mai đã chỉ đạo Quang đến gặp Phạm Văn Biên (tại thời điểm đó là Trạm trưởng kiểm lâm Tân Thành thuộc Hạt Kiểm lâm Thường Xuân) để nhiều lần đưa tiền nhằm giúp các xe gỗ của Trình đi qua các trạm kiểm lâm. Lúc này, Mạnh "gỗ" đã giới thiệu Trình với Trần Văn Quang (cháu của Mạnh "gỗ") để thông báo ngày, giờ xe gỗ đi qua trạm cũng như thống nhất mức tiền chung chi. Trong quá trình này, Trình đã chuyển cho Quang tổng số tiền 3,2 tỉ đồng.

Mạnh "gỗ" gặp gỡ đặt vấn đề cho xe gỗ đi qua

Ngoài ra, quá trình hoạt động buôn bán lâm sản để tránh bị lực lượng kiểm lâm kiểm tra, Mạnh "gỗ" còn gặp gỡ liên lạc với Nguyễn Hữu Hậu (thời điểm này Hậu đang giữ chức vụ Hạt trưởng hạt kiểm lâm Quan Sơn; hiện là Trưởng phòng Pháp chế, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa) đặt vấn đề về việc Mạnh "gỗ" sẽ có các xe gỗ của mình và người quen đi qua trạm nhờ Hậu tạo điều kiện không kiểm tra mà cho qua trạm.

Sau đó, Hậu chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Hữu Hải (thời điểm này đang giữ chức vụ Trạm trưởng trạm Kiểm Lâm Na Mèo thuộc hạt Kiểm Lâm huyện Quan Sơn cũ) và Dương Đình Sơn là cán bộ của trạm, khi có xe hàng nào mà Mạnh "gỗ" thông báo thì cho đi qua mà không cần phải kiểm tra theo quy định.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Mạnh, làm nghề vận chuyển lâm sản cũng có hành vi đưa hối lộ cho Dương Đình Sơn trạm kiểm lâm Na Mèo để Mạnh vận chuyển trót lọt các xe gỗ khi đi qua trạm kiểm lâm này.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng.

Ngày 7-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự về các tội "Đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ", khởi tố 10 bị can gồm: Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh "gỗ"; SN 1974m, ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa); Trần Văn Quang (SN 1991, ngụ phường Hạc Thành); Lê Đình Trình (SN 1981; ngụ xã Sao Vàng); Vũ Ngọc Đợi (SN 1972; ngụ xã Lương Sơn), Lê Quang Vinh (SN 1983); Nguyễn Văn Mạnh (SN 1978, cùng ngụ xã Lam Sơn); Nguyễn Hữu Hậu (SN 1974; ngụ phường Đông Quang); Nguyễn Hữu Hải (SN 1980; ngụ phường Hạc Thành); Phạm Văn Biên (SN 1978; ngụ xã Thiệu Hóa) và Dương Đình Sơn (SN 1979; ngụ xã Lưu Vệ).