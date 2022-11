Vụ 662 ca ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Ông chủ hộ cung cấp suất ăn là ai?

Khởi tố vụ án Tối 23-11, một nguồn tin cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo quy định tại Điều 317 Bộ Luật hình sự, xảy ra tại Trường iSchool Nha Trang. Quyết định này là bước tiếp theo sau khi Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Khánh Hòa thụ lý giải quyết nguồn tin đối với vụ việc ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường iSchool Nha Trang . Để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị Sở Y tế tỉnh chỉ đạo các bệnh viện và các cơ sở y tế trên địa bàn rà soát, tổng hợp số liệu, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng. Công an tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu cơ sở y tế lưu giữ, bảo quản tất cả mẫu máu của các bệnh nhân điều trị liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm (nếu có); kịp thời cung cấp hồ sơ bệnh án và mẫu máu của các bệnh nhân khi có yêu cầu.