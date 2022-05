VKS Tối cao truy tố cựu bí thư tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam

VKSND Tối cao truy tố cựu bí thư Trần Văn Nam cùng hàng loạt cựu lãnh đạo của tỉnh này.

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án bán rẻ 43 ha "đất vàng" xảy ra tại Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương (Tổng công ty 3-2).

Theo đó, ông Trần Văn Nam - cựu bí thư Tỉnh ủy Bình Dương bị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ngoài ra, hàng loạt cựu lãnh đạo, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cũng bị truy tố, trong đó có ông Phạm Văn Cành (cựu phó bí thư thường trực Tỉnh ủy), Trần Thanh Liêm (cựu chủ tịch UBND tỉnh), Nguyễn Thanh Trúc (phó chủ tịch UBND tỉnh)…

Ông Trần Văn Nam (ảnh nhỏ) và khu “đất vàng” liên quan đến vụ án. Ảnh: KHẢ DOANH

Theo cáo trạng, năm 2012, ông Trần Văn Nam với cương vị phó chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định giao khu đất 43 ha và 145 ha cho Tổng công ty 3-2 theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Tuy nhiên, các bị can là lãnh đạo Cục Thuế và cán bộ Văn phòng UBND tỉnh lại tham mưu, đề xuất áp dụng đơn giá từ năm 2006 (thay vì năm 2012 – PV) để thu tiền sử dụng đất. Ông Nam nhận thức được đề xuất này trái quy định nhưng vẫn quyết định cho thực hiện.

Hành vi của các bị can gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 761 tỉ đồng.

Vẫn theo cáo trạng, các bị can là lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương và một số cơ quan tham mưu đều biết việc Nguyễn Văn Minh và đồng phạm chuyển nhượng 43 ha đất và 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho tư nhân là trái quy định, gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Dù vậy, những bị can này đã không ngăn chặn hành vi của bị can Minh, yêu cầu khắc phục thu hồi tài sản cho Nhà nước. Thậm chí một số cựu lãnh đạo tỉnh còn hợp thức hóa thủ tục để ông Minh hoàn tất việc chuyển nhượng tài sản Nhà nước sang công ty do con rể mình thành lập và bán cho công ty tư nhân.

Hành vi trên của nhóm bị can gây thất thoát cho Nhà nước số tiền hơn 984 tỉ đồng.

Ngoài ra, quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp, bị can Nguyễn Văn Minh với động cơ vụ lợi đã sắp xếp đưa một công ty do mình làm chủ tịch và một công ty của con gái tham gia liên doanh thực hiện dự án tại khu đất 145 ha.

Ông Minh chỉ đạo một số người sắp xếp chuyển khu đất trên ra khỏi giá trị doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hóa, đồng thời cố ý chuyển nhượng khu đất với thủ đoạn góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào một công ty khác.

VKS cáo buộc cựu chủ tịch Trần Thanh Liêm cùng các bị can thuộc Sở Tài chính Bình Dương đã làm trái quy định pháp luật khi không xác định lại giá trị quyền sử dụng đất đối với khu 145 ha khi cổ phần hóa doanh nghiệp. Điều này dẫn đến bị can Nguyễn Văn Minh và các đồng phạm gây thất thoát số tiền đặc biệt lớn.

