Ông Trần Văn Nam gây thiệt hại ra sao vụ đất vàng Bình Dương?

Tham ô hơn 815 tỉ đồng, đối diện mức án tử hình Với mục đích tạo nguồn tiền để hoàn ứng do đã sử dụng trước đó và tạo điều kiện cho công ty của con gái trả nợ ngân hàng, bị can Nguyễn Văn Minh chỉ đạo thẩm định giá trị quyền sử dụng đất khu đất 145 ha để tạo giá trị chênh lệch so với giá trị khu đất khi đưa vào góp vốn tại Công ty Tân Thành. Bị can tiến hành mua bán, chuyển nhượng 19% cổ phần để chiếm đoạt hơn 815 tỉ đồng của Tổng công ty 3/2 - CTCP (tên công ty sau khi cổ phần hóa, Nhà nước giữ 60,9758% vốn điều lệ). Do đó, ông Minh và năm bị can khác bị đề nghị truy tố tội tham ô tài sản, theo khoản 4 Điều 353 BLHS 2015 (khung hình phạt từ 20 năm đến tù chung thân, tử hình).