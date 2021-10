Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ cựu Bí thư tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam

Thứ Sáu, ngày 15/10/2021 15:51 PM (GMT+7)

VKSND Tối cao ra quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án liên quan đến cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam.

Ngày 15-10, một nguồn tin cho biết VKSND Tối cao vừa ra quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án liên quan đến cựu bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam cùng hàng loạt nguyên lãnh đạo tỉnh này.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố các ông Trần Văn Nam; Phạm Văn Cành, cựu phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, cựu chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương; Trần Thanh Liêm, cựu chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; Nguyễn Thanh Trúc, phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dươn; Nguyễn Văn Minh, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương (Tổng công ty 3-2)… trong vụ bán rẻ "43ha đất vàng" của Tổng công ty 3-2.

Theo kết luận điều tra, bị can Minh có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Trong quá trình cổ phần hóa Tổng công ty 3-2, doanh nghiệp thuộc Tỉnh ủy Bình Dương, bị can này đã chỉ đạo cấp dưới xây dựng phương án sử dụng đất của doanh nghiệp do Tỉnh ủy Bình Dương phê duyệt.

Tổng công ty 3-2 phải tính toán để khu khu đất 43 ha tại phường Hòa Phú (TP.Thủ Dầu Một) và khu đất 145 ha vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa. Tuy nhiên, ông Minh đã cố ý chỉ đạo chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu đô thị dịch vụ thương mại Tân Phú 43 ha cho công ty tư nhân, trái với quy định pháp luật và điều lệ của Tổng công ty 3-2, gây thiệt hại số tiền hơn 302 tỉ đồng.

Đồng thời, đưa khu đất 145 ha vào diện góp vốn với doanh nghiệp khác mà không tiến hành định giá, không đưa vào xác định giá trị doanh nghiệp, gây thất thoát tài sản Nhà nước với số tiền hơn 1.160 tỉ đồng.

Ông Minh và các đồng phạm trong vụ án gây thất thoát cho Nhà nước số tiền hơn 1.463 tỉ đồng.

CQĐT xác định bị can Nam đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc áp giá đất để tính thu tiền sử dụng đất và hành vi tạo điều kiện để Tổng công ty 3-2 hoàn tất việc chuyển nhượng toà bộ dự án khu đất 43 ha từ Nhà nước sang tư nhân. Bị can Nam là người chỉ đạo điều hành, vừa là người thực hiện tội phạm, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1.063 tỉ đồng.

Đáng chú ý, CQĐT cho rằng bị can này chưa thành khẩn khai báo về động cơ vụ lợi của bản thân…

Bị can Liêm (phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh giai đoạn 2015-2020), bị can Cành (phó bí thư thường trực Tỉnh uỷ giai đoạn 2013-2018) biết Tổng công ty 3-2 đã chuyển nhượng khu đất 43ha cho liên danh trái chủ trương của Tỉnh ủy và trái quy định pháp luật. Tuy nhiên tại cuộc họp thường trực Tỉnh ủy, hai bị can vẫn đồng ý cho tổng công ty tiếp tục được chuyển nhượng 30% vốn góp tại liên doanh cho Công ty Âu Lạc, tạo điều kiện cho bị can Minh và đồng phạm bán rẻ 43ha đất của Nhà nước.

Hành vi của hai ông bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 302 tỉ đồng. Nguyên nhân phạm tội của hai cựu phó bí thư tỉnh là do ưu ái, có phần nể nang đối với Tổng công ty 3-2 là doanh nghiệp do Tỉnh ủy làm chủ sở hữu.

