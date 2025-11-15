Khuôn viên sứ quán Azerbaijan ở Kiev trúng tên lửa

Trong quãng thời gian Nga mở đợt tập kích vào Ukraine ngày 14/11 (giờ địa phương), một quả tên lửa đã lao xuống khu vực gần khuôn viên Đại sứ quán Azerbaijan tại thủ đô Kiev, làm hư hại một phần tường bao cùng cơ sở vật chất của Đại sứ quán Azerbaijan nhưng không gây thương vong.

Hình ảnh thiệt hại được cho là tại khuôn viên sứ quán Azerbaijan ở Kiev. Ảnh: PravdaUkraine

Reuters dẫn thông báo của Văn phòng Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev cho biết, sau vụ việc, ông Aliyev đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về tình hình Đại sứ quán Azerbaijan, trong đó, ông Aliyev gọi đây là hành vi không thể chấp nhận được.

Trong khi đó, thông tấn RiaNovosti cho hay, Bộ Ngoại giao Azerbaijan đã gửi công hàm phản đối tới Đại sứ quán Nga ở thủ đô Baku (Azerbaijan). Phía Azerbaijan khẳng định quả tên lửa rơi gần sứ quán nước này ở Kiev là tên lửa Iskander của Nga, đồng thời yêu cầu tiến hành điều tra.

Nga chưa bình luận chính thức về các cáo buộc trên. Tuy nhiên, RiaNovosti dẫn nguồn tin riêng nêu rõ: "Qua video Ukraine công bố về thiệt hại đối với tòa nhà bên trong khuôn viên Đại sứ quán Azerbaijan ở Kiev thì đó là do tên lửa đất đối không được hệ thống phòng không của Ukraine khai hỏa".

Tên lửa Iskander của Nga khai hỏa. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Nguồn tin đánh giá, nếu tên lửa Iskander đánh trúng khu vực, thiệt hại sẽ lớn hơn gấp nhiều lần, do đầu đạn của tên lửa sẽ phát nổ trên không, gây hư hại cho không chỉ tòa nhà đại sứ quán mà còn tất cả các công trình xây dựng xung quanh.

Nga và Ukraine những ngày qua thường xuyên tập kích mục tiêu bên lãnh thổ đối phương bằng UAV và tên lửa. Trong cuộc tập kích ngày 14/11, Ukraine cáo buộc Nga đã triển khai 430 UAV và 18 tên lửa, khiến nhiều tòa nhà ở Kiev bị hư hại nghiêm trọng.

Theo hãng tin Reuters, đây không phải là lần đầu tiên các công trình có liên quan đến Azerbaijan ở Ukraine bị thiệt hại do xung đột. Năm 2022, tòa nhà Lãnh sự quán Azerbaijan ở thành phố Kharkov phía Đông Bắc Ukraine bị hư hại trong một cuộc không kích. Tháng 8/2025, một kho dầu của Azerbaijan tại vùng Odessa phía Nam Ukraine bị UAV lao trúng, khiến một người bị thương.