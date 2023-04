Vĩnh Long có tân Phó Giám đốc Công an tỉnh

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Trọng Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Thanh Phong (nguyên Trưởng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh, đang biệt phái giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Long) giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long và tiếp tục biệt phái tại Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Đại tá Nguyễn Thanh Phong nhận quyết định làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long.

Đại tá Nguyễn Thanh Phong sinh năm 1976, quê huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Thanh Phong chia sẻ, bản thân sẽ quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết nội bộ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời chúc mừng Đại tá Nguyễn Thanh Phong, đồng thời đề nghị trên cương vị mới, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục phát huy tốt năng lực và kinh nghiệm thực tiễn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

