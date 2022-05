Lâm Đồng, Nam Định có tân Giám đốc Công an tỉnh

Bộ Công an công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 30/5, tại Lâm Đồng, Bộ Công an đã tổ chức công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự Giám đốc Công an Lâm Đồng.

Theo đó, Đại tá Trần Minh Tiến (55 tuổi, quê Hà Nam), Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng được điều động đến nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Đại tá Trương Minh Đương (46 tuổi, quê Cà Mau) được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Đại tá Trương Minh Đương (46 tuổi, quê Cà Mau) giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng. Được biết, Đại tá Đương công tác tại Công an tỉnh Lâm Đồng từ năm 2014 ở vị trí Phó Giám đốc.

Thượng tá Bùi Đức Thịnh giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Ngoài ra, Bộ Công an cũng điều động và bổ nhiệm Thượng tá Bùi Đức Thịnh, thư ký Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Tham dự và chủ trì buổi lễ, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng các đồng chí nhận thông báo và các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu Đại tá Trương Minh Đương và Thượng tá Bùi Đức Thịnh khẩn trương bắt tay vào triển khai nhiệm vụ, trong đó trọng tâm là đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm về trật tự xã hôi, các băng nhóm, tội phạm về môi trường, kinh tế… giữ vững an ninh dân tộc, tôn giáo, tạo sự đồng thuận, thống nhất đoàn kết cao trong Đảng ủy Công an tỉnh Lâm Đồng.

