Vĩnh Long có 3 tân phó chủ tịch tỉnh

Tại kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh Vĩnh Long bầu ông Trương Đặng Vĩnh Phúc, Giám đốc Sở Tài chính; ông Dương Văn Phúc, Giám đốc Sở Xây dựng và bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Giám đốc Sở Nội vụ, giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Trương Đặng Vĩnh Phúc, 50 tuổi, là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, có trình độ thạc sĩ Kỹ thuật, cử nhân Cơ khí chuyên dùng.

Ông Dương Văn Phúc, 55 tuổi, là Tỉnh ủy viên, có trình độ thạc sĩ Xây dựng.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu, 42 tuổi, là Tỉnh ủy viên, có trình độ tiến sĩ Quản lý công, thạc sĩ Quản lý hành chính công. Cả ba cùng quê Vĩnh Long.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long tặng hoa chúc mừng ba tân phó chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Vĩnh Nam

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh cho ông Đặng Văn Chính thôi giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh theo nguyện vọng. Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất cho ông thôi giữ các chức vụ từ ngày 4/11 và giải quyết chế độ, chính sách theo nguyện vọng.

HĐND tỉnh đồng thời miễn nhiệm chức Phó chủ tịch UBND tỉnh đối với bà Nguyễn Thị Bé Mười do bà được điều động làm Bí thư Đảng ủy phường Phú Tân.

UBND tỉnh Vĩnh Long hiện do ông Trần Trí Quang làm chủ tịch. Ngoài ba nhân sự vừa được bầu, các phó chủ tịch UBND tỉnh còn có ông Nguyễn Trúc Sơn, ông Châu Văn Hòa và ông Nguyễn Quỳnh Thiện.

Sau hợp nhất với Bến Tre và Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long có diện tích 6.263 km2, dân số hơn 3,3 triệu người, gồm 124 xã, phường.