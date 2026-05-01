Chính phủ bãi bỏ 184 thủ tục hành chính và 890 điều kiện kinh doanh

Các nghị quyết được Chính phủ ban hành ngày 29/4, cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh của các bộ Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Y tế, Công an, Quốc phòng, Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Ngoại giao, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, Chính phủ sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản để bãi bỏ 184 thủ tục hành chính; phân cấp giải quyết cho địa phương 134 thủ tục; đơn giản hóa 349 thủ tục; bãi bỏ 890 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa 4 điều kiện. Quy mô thủ tục hành chính cấp trung ương còn 27%.

Với việc cắt giảm nêu trên, Chính phủ ước tính sẽ giảm 50% thời gian thực hiện và chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp so với năm 2024.

Bãi bỏ thủ tục thu thập ADN, giọng nói vào Cơ sở dữ liệu về căn cước

Với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công an, Chính phủ phân cấp thẩm quyền từ Trung ương cho công an cấp tỉnh cấp phép, cấp lại và thu hồi giấy phép hoạt động với phương tiện giao thông thông minh.

Đồng thời, Chính phủ bãi bỏ thủ tục thu thập, cập nhật thông tin sinh trắc học ADN, giọng nói vào Cơ sở dữ liệu về căn cước thực hiện tại cấp bộ, cấp tỉnh. Thủ tục tích hợp, cập nhật, điều chỉnh thông tin trên thẻ căn cước thực hiện tại cấp bộ, cấp tỉnh cũng được bãi bỏ.

Người dân làm căn cước tại Hà Nội, tháng 7/2024. Ảnh: Ngọc Thành

Thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và 2 cho người nước ngoài thực hiện tại cấp bộ; cấp tài khoản định danh điện tử mức 2, căn cước điện tử cho công dân Việt Nam thực hiện tại cấp bộ, cấp tỉnh; cấp tài khoản định danh điện tử cho cơ quan, tổ chức tại cấp bộ, cấp tỉnh cũng được bãi bỏ.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự tại cấp bộ, tỉnh, xã, cũng được bãi bỏ. Việc đăng ký mẫu con dấu mới, đăng ký lại mẫu con dấu được phân cấp từ công an cấp tỉnh xuống xã.

Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, được phân cấp từ bộ về tỉnh và đơn giản hóa.

Cắt giảm điều kiện kinh doanh xăng dầu

Chính phủ phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh thuộc 10 lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương, gồm: hóa chất; điện lực; thuốc lá; xăng dầu; thương mại điện tử; thương mại quốc tế; xuất nhập khẩu; xúc tiến thương mại; hoạt động sở giao dịch hàng hóa và công nghiệp địa phương.

Với lĩnh vực xăng dầu, Chính phủ yêu cầu không cần cấp lại hoặc cấp sửa đổi, bổ sung giấy xác nhận đủ điều kiện làm Tổng đại ký kinh doanh xăng dầu trên địa bàn hai tỉnh thành.

Những thủ tục khác lĩnh vực xăng dầu được đơn giản hóa gồm: cấp, cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu; cấp, cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy xác nhận đủ làm thương nhân phân phối xăng dầu; cấp, cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu; cấp, cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.

Cửa hàng xăng dầu tại Hà Nội, tháng 3/2026. Ảnh: Giang Huy

Chính phủ quy định điều kiện với thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu là có cầu cảng chuyên dụng tiếp nhận được tàu chở xăng dầu từ 7.000 tấn; có kho tiếp nhận xăng dầu nhập khẩu từ 15.000 m3; có 10 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trong đó 5 cửa hàng thuộc sở hữu doanh nghiệp và 40 tổng đại lý kinh doanh xăng dầu hoặc đại lý bán lẻ hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của thương nhân.

Thương nhân đầu mối kinh doanh nhiên liệu hàng không cần đáp ứng thêm điều kiện có phương tiện vận tải, xe tra nạp nhiên liệu hàng không; có kho tiếp nhận tại sân bay; có phòng thử nghiệm kiểm tra chất lượng nhiên liệu hàng không theo tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế.

Thương nhân phân phối xăng dầu cần có 5 cửa hàng bán lẻ, trong đó 3 cửa hàng thuộc sở hữu; 10 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc các đại lý hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ.

Đại lý hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu phải có cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu hoặc thuê 5 năm.

Chủ tịch cấp tỉnh được cấp và thu hồi giấy chứng nhận lĩnh vực đo lường, chất lượng

Với lĩnh vực khoa học và công nghệ, Chính phủ cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục 6 lĩnh vực, gồm: tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; viễn thông và Internet; an toàn bức xạ và hạt nhân; bưu chính; công nghệ thông tin, điện tử; hoạt động khoa học và công nghệ.

Với lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường, chất lượng, việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận, kiểm tra tổ chức xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận, sẽ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh được quyền giao cơ quan chuyên môn trực thuộc hoặc trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trình xem xét ký cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận trên địa bàn thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia; thực hiện kiểm tra tổ chức xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận đã đăng ký hoạt động; tham mưu thu hồi giấy chứng nhận đã cấp của tổ chức xác nhận giá trị sử dụng.

Chính phủ giao Chủ tịch UBND cấp tỉnh công khai, cập nhật thông tin về các tổ chức xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận đã được cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận trên cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và thông báo cho địa phương khác biết.

Đồng thời, Chính phủ cũng phân cấp việc cấp giấy phép; sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính bưu chính phạm vi liên tỉnh, quốc tế về UBND cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở.

Cắt giảm điều kiện để người Việt Nam ra nước ngoài thi sắc đẹp

Chính phủ cắt giảm 4 điều kiện thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gồm: điều kiện với tổ chức biểu diễn nghệ thuật; tổ chức cuộc thi, liên hoan; tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu; cá nhân Việt Nam ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu.

Top 3 hoa hậu Miss World Vietnam 2023 tại VnExpress, ngày 24/7. Ảnh: Thanh Tùng

Đồng thời, 16 thủ tục thuộc thẩm quyền Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được phân cấp, như: cấp, cấp lại giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên nghành về nghệ thuật thuộc Trung ương; tổ chức cuộc thi, liên hoan toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương; sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội; gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội; gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng; đăng ký hoạt động in; thay đổi thông tin đăng ký hoạt động in; cấp lại giấy phép kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm...

Thủ tục kiểm tra chuyên ngành trước khi xuất khẩu đối với văn hóa phẩm là các bản ghi âm, ghi hình trong quá trình sản xuất phim, về nghệ thuật biểu diễn, tác phẩm mỹ thuật, mỹ thuật ứng dụng, nhiếp ảnh, không nhằm kinh doanh, cũng được phân cấp.

Ngoài ra, 10 thủ tục hành chính khác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng được đơn giản hóa.

Dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không cần điều kiện kinh doanh

Trong lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Chính phủ cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh 15 lĩnh vực, gồm: thủy sản và kiểm ngư; lâm nghiệp và kiểm lâm; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; đo đạc bản đồ và viễn thám; đất đai; thủy lợi; tài nguyên nước; môi trường; quản lý tổng hợp biển và hải đảo; địa chất và khoáng sản; khuyến nông; biến đổi khí hậu; trồng trọt và bảo vệ thực vật; chăn nuôi và thú y; khí tượng thủy văn.

Chính phủ yêu cầu không thực hiện điều kiện kinh doanh về kinh doanh dịch vụ tư vấn điều tra, đánh giá đất đai; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai; tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuyền viên tàu cá, được đơn giản hóa điều kiện kinh doanh.

Việc cấp lại giấy xác nhận với cơ sở nuôi trồng thủy sản lồng bè hoạt động trên phạm vi hai tỉnh thành; cơ sở nuôi trồng thủy sản lồng bè thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, được phân cấp về Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Dịch vụ tiêm chủng không cần điều kiện kinh doanh

Trong lĩnh vực y tế, Chính phủ yêu cầu không thực hiện 6 thủ tục hành chính, trong đó có đăng ký bản công bố sản phẩm đối với phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định; cấp mới, cấp lại, tự công bố và thu hồi giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học; công bố đủ điều kiện thực hiện dịch vụ tiêm chủng; công bố đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; cấp giấy chứng nhận cơ sở giáo dục đủ điều kiện kiểm tra và công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh.

Tiêm chủng vaccine tại Viện Pasteur TP HCM, tháng 8/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Thủ tục cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định HIV dương tính hoặc quyết định chỉ định, quyết định điều chỉnh, thu hồi quyết định chỉ định cơ sở xét nghiệm khẳng định HIV dương tính tham chiếu và đình chỉ hoạt động xét nghiệm khẳng định HIV dương tính hoặc xét nghiệm khẳng định HIV dương tính tham chiếu cũng không cần thực hiện.

Dịch vụ tiêm chủng; an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm; tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe; cung cấp dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; cung cấp dịch vụ tư vấn, xét nghiệm HIV, đều không cần điều kiện kinh doanh.

Các nghị quyết nêu trên có hiệu lực từ 29/4 đến trước 1/3/2027.