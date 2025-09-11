Việt Nam lên tiếng trước việc Israel tấn công ban lãnh đạo Hamas ở Qatar

Chiều ngày 11-9, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam khi khi Israel tấn công ban lãnh đạo Hamas ở Qatar và tình hình bảo vệ công dân trong khu vực, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh:

Việt Nam lên án hành vi sử dụng vũ lực, vi phạm luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, vi phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng trả lời về việc Israel tấn công ban lãnh đạo Hamas ở Qatar.

“Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan kiềm chế không có các hành động leo thang căng thẳng, giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn, bền vững cho cuộc xung đột Israel - Palestine hiện nay, an ninh an toàn vì hòa bình, ổn định của khu vực và trên thế giới”- bà Phạm Thu Hằng nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc này, Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar đã khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng của Qatar để xác minh thông tin và liên lạc với đầu mối của cộng đồng người Việt Nam ở Qatar để nắm bắt tình hình.

“Theo thông tin chúng tôi nhận được thì hiện nay chưa ghi nhận công dân Việt Nam nào bị ảnh hưởng”- bà Hằng nói.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar đang theo dõi sát tình hình, sẵn sàng các phương án bảo hộ công dân cần thiết trong trường hợp có công dân Việt Nam gặp khó khăn.