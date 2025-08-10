Bộ Ngoại giao thông tin về hai người Việt tử vong tại Hy Lạp

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp, trưa 8-8, tại bãi biển Sarakiniko, đảo Milos, Hy Lạp đã xảy ra sự việc 2 công dân Việt Nam bị ngã xuống biển.

Bãi biển Sarakiniko. (Nguồn: Wikipedia)

Mặc dù được lực lượng chức năng Hy Lạp cứu hộ nhưng 2 công dân này đã tử vong.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp đã khẩn trương liên hệ và phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại và trong nước, công ty du lịch để tìm hiểu vụ việc, tiến hành bảo hộ công dân và liên hệ với gia đình nạn nhân tại Việt Nam để thăm hỏi, động viên.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại và trong nước, hướng dẫn các thủ tục liên quan và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp lưu ý công dân đi du lịch Hy Lạp, tại thời điểm này có gió lớn, không nên đứng sát mép các vách núi, mạn thuyền, không ra biển khi có giông bão để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Theo truyền thông quốc tế, 1 phụ nữ trong một đoàn khách du lịch từ Việt Nam đứng trên tàu du lịch đã rơi xuống nước do gió mạnh. Thấy vậy, người đàn ông đi cùng đã nhảy xuống cứu, nhưng sau đó cả 2 đều bị sóng lớn cuốn trôi.

Người phát ngôn của lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết cả 2 đều được đưa vào bờ trong tình trạng bất tỉnh, được đưa đến trung tâm y tế địa phương nhưng đã tử vong.

Theo cảnh báo của cơ quan chức năng Hy Lạp, những cơn gió giật gần đây có thể đạt tới 88km/h, đặc biệt là ở phía Nam.