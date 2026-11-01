Vỉa hè Hà Nội lại nham nhở vì đào xới thi công

Theo phản ánh trên nhiều tuyến phố, ngõ ngách trên địa bàn phường Cầu Giấy xuất hiện tình trạng đào hè, thi công.

Ghi nhận, tại ngõ 10 Nguyễn Văn Huyên, dọc vỉa hè bị bóc dỡ để phục vụ việc lắp đặt đường ống nước. Theo người dân, hoạt động thi công đã diễn ra khoảng một tuần nay.

Lớp đá lát vỉa hè bị cạy lên, để lộ phần nền đất phục vụ thi công đường ống nước.

Đất đá, vật liệu thi công tập kết trên vỉa hè phần nào ảnh hưởng đến không gian dành cho người đi bộ.

Theo người dân khu vui chơi dành cho trẻ em tại ngõ 10 Nguyễn Văn Huyên dự kiến được cải tạo thành vị trí đặt bể nước phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy.

Cây xanh trong khu vui chơi được đánh chuyển.

Tại các ngách ngõ 260 Cầu Giấy hoạt động cải tạo hệ thống cống khiến nhiều đoạn ngõ nhỏ bị đào xới, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Hoạt động cải tạo hệ thống cống khiến nhiều đoạn ngõ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Ngay trước cửa nhà dân bị những đống đất chắn cửa.

Đất đào lên được chất thành đống cao chưa được thu dọn, khiến lối đi vốn đã nhỏ hẹp càng thêm chật chội.

Tại ngách 260/77, ngõ 260 Cầu Giấy, người dân gặp bất tiện vì lối đi bị thu hẹp đến mức không thể đưa xe máy ra ngoài.

"Chỉ mở cửa đi bộ ra ngoài thôi cũng đã khó rồi chứ đừng nói gì tới việc dắt xe", một người dân sinh sống tại đây cho biết.

Trên đường Nguyễn Khánh Toàn, khu vực vỉa hè trước cổng trường học nơi có đông học sinh và phụ huynh qua lại cũng xuất hiện tình trạng vỉa hè bị bóc lên.

Việc chỉnh trang đô thị, cải tạo hạ tầng là cần thiết song người dân mong muốn các đơn vị liên quan phối hợp đồng bộ, hạn chế tình trạng vừa lát hè đã phải đào lên, đồng thời sớm hoàn trả mặt bằng sau thi công.