Xóa "điểm nghẽn" trật tự đô thị từ việc giải tỏa chậu cây lấn chiếm vỉa hè

Thực hiện chỉ đạo của UBND phường Ba Đình về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, lực lượng Cảnh sát trật tự - Công an phường Ba Đình đã phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đồng loạt triển khai các tổ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trên địa bàn.

Đợt ra quân tập trung tại các tuyến phố Nguyễn Trường Tộ, Trấn Vũ, Trúc Bạch, Hồng Phúc, Nguyễn Thiệp và nhiều tuyến đường trọng điểm khác - những nơi vẫn còn tồn tại tình trạng các tổ chức, hộ kinh doanh và người dân đặt chậu cây, biển quảng cáo, vật dụng trên vỉa hè, lòng đường, gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị cũng như quyền đi lại chính đáng của người đi bộ.

Đợt ra quân lần này không chỉ nhằm xử lý các trường hợp vi phạm cụ thể mà còn thể hiện quyết tâm của Công an phường Ba Đình

Thay vì chỉ tập trung xử lý vi phạm, các tổ công tác ưu tiên công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ quy định của pháp luật và tự giác chấp hành. Tại nhiều điểm kiểm tra, sau khi được lực lượng chức năng giải thích, hướng dẫn, các hộ dân và cơ sở kinh doanh đã chủ động di chuyển, thu dọn các chậu cây, vật dụng đặt không đúng quy định, trả lại sự thông thoáng cho vỉa hè.

Đối với những trường hợp cố tình không chấp hành hoặc tái diễn vi phạm, lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định; đồng thời tổ chức thu dọn, giải tỏa các vị trí lấn chiếm nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, tạo sự công bằng trong công tác quản lý trật tự đô thị.

Theo Công an phường Ba Đình, việc đặt chậu cây, vật cản trên vỉa hè tuy xuất phát từ nhiều mục đích khác nhau như tạo cảnh quan, giữ chỗ đỗ xe hoặc phục vụ hoạt động kinh doanh, nhưng nếu không đúng quy định sẽ làm thu hẹp không gian dành cho người đi bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến diện mạo đô thị và công tác vệ sinh môi trường.

Đợt ra quân lần này không chỉ nhằm xử lý các trường hợp vi phạm cụ thể mà còn thể hiện quyết tâm của Công an phường Ba Đình cùng các lực lượng chức năng trong việc giải quyết dứt điểm những "điểm nghẽn" về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, xây dựng diện mạo đô thị "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp", văn minh và hiện đại.

Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Công an phường Ba Đình triển khai thường xuyên, liên tục nhằm lập lại kỷ cương trong quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè, tạo chuyển biến rõ nét về ý thức chấp hành của người dân, hộ kinh doanh và các tổ chức trên địa bàn.

Việc xây dựng một đô thị văn minh không chỉ bắt đầu từ những công trình lớn mà còn từ những hành động nhỏ, từ ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân. Khi vỉa hè được trả lại đúng chức năng, không gian đô thị sẽ thông thoáng hơn, sạch đẹp hơn và an toàn hơn, góp phần xây dựng phường Ba Đình trở thành địa bàn kiểu mẫu về trật tự đô thị, đáp ứng kỳ vọng của chính quyền và nhân dân.

Đại úy Nguyễn Tiến Quang, Phó Trưởng Công an phường Ba Đình cho biết, việc nhiều hộ dân đặt chậu cây, vật dụng trên vỉa hè, lòng đường trong thời gian qua tuy xuất phát từ nhiều mục đích khác nhau, nhưng đã ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự đô thị, mỹ quan và quyền đi lại của người dân.

"Chúng tôi xác định phương châm là tuyên truyền, vận động là chính, tạo sự đồng thuận để người dân tự giác chấp hành. Tuy nhiên, đối với những trường hợp cố tình vi phạm hoặc tái phạm nhiều lần, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Công an phường sẽ duy trì kiểm tra thường xuyên, không để tình trạng lấn chiếm vỉa hè tái diễn, góp phần xây dựng Ba Đình trở thành phường văn minh, kiểu mẫu, 'Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp', đáp ứng kỳ vọng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân", Đại úy Nguyễn Tiến Quang nhấn mạnh.

Chứng kiến lực lượng chức năng ra quân trên phố Trúc Bạch, anh Nguyễn Công Minh, một người dân sinh sống trên địa bàn bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ. Theo anh Minh, nhiều năm qua, tình trạng chậu cây và các vật dụng đặt tràn lan trên vỉa hè đã khiến người đi bộ phải đi xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. "Tôi rất ủng hộ cách làm của Công an phường Ba Đình. Lực lượng chức năng vừa tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu, vừa kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm. Khi vỉa hè được trả lại đúng chức năng, bộ mặt đô thị khang trang hơn, người dân đi lại cũng thuận tiện và an toàn hơn. Mong rằng việc kiểm tra sẽ được duy trì thường xuyên để tình trạng lấn chiếm không tái diễn", anh Nguyễn Công Minh chia sẻ.