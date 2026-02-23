Mừng thọ ở Phường Phủ Lý (Ninh Bình): Vì sao một cụ bà 80 tuổi không được nhận Giấy mừng thọ?

Phân biệt đối xử khi mừng thọ người cao tuổi?

Chiều mùng 4 Tết, tại Nhà văn hóa tổ dân phố Đọ Xá (phường Phủ Lý), Chi hội Người cao tuổi phối hợp cùng tổ dân phố tổ chức Lễ mừng thọ cho 27 người cao tuổi tròn 70, 75, 80, 85, 90, 95 và trên 100 tuổi theo quy định. Buổi lễ diễn ra trang trọng, từng cụ được xướng tên, bước lên nhận tiền mừng thọ và Giấy mừng thọ trong tiếng vỗ tay của bà con.

Tuy nhiên, có một trường hợp khác biệt.

Khi đến lượt bà Nguyễn Thị Lan (80 tuổi), Tổ trưởng tổ dân phố gọi tên bà lên nhận quà. Bà được trao 500.000 đồng tiền mừng thọ theo mức áp dụng cho người tròn 80 tuổi, nhưng bà không được trao Giấy mừng thọ như những người cao tuổi khác.

Giữa một buổi lễ công khai, đông người, sự “khác biệt” này khiến nhiều người chú ý.

“Tôi vẫn được gọi tên lên nhận tiền theo quy định, nhưng không có giấy như các cụ khác. Tôi không hiểu vì sao mình lại khác mọi người,” bà Lan thắc mắc.

Bà Nguyễn Thị Lan (80 tuổi) ra nhà văn hóa dự Lễ mừng thọ nhưng không được trao Giấy mừng thọ như những người cao tuổi khác. Ảnh PV.

Theo bà Lan, trước đây bà từng có xích mích với một số hội viên trong Chi hội Người cao tuổi Tổ dân phố. Vì vậy, bà nghi ngờ việc không được trao Giấy mừng thọ có thể xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

“Mừng thọ là việc chung của địa phương. Tôi đủ tuổi theo quy định thì phải được trao đầy đủ, không thể vì cá nhân mà khác đi,” bà Lan bày tỏ.

Đại diện tổ dân phố nói gì?

Trước sự việc lạ lùng trên, phóng viên đã trao đổi nhanh với ông Lê Văn Lợi – Tổ trưởng Tổ dân phố Đọ Xá.

Ông Lợi khẳng định, bà Lan vẫn là hội viên Hội Người cao tuổi Việt Nam. Ông Lợi cũng xác nhận giữa bà Lan và một số hội viên từng có xích mích, nhưng khẳng định: “Cá nhân với nhau không ảnh hưởng gì đến hoạt động Hội cả”.

Theo ông Lợi, vài tháng trước đây Hội Người cao tuổi đã lập biên bản đưa bà Lan ra khỏi danh sách đề nghị in Giấy mừng thọ, vì vậy năm nay không in Giấy mừng thọ cho bà.

Ông Lợi cho rằng quyền lợi vật chất vẫn được đảm bảo: “Đến tuổi mừng thọ các cụ vẫn được nhận tiền quà theo quy định”.

Tổ trưởng tổ dân phố Đọ Xá phát biểu tại buổi lễ chúc thọ, mừng thọ. Ảnh PV.

Tuy nhiên, trước các câu hỏi việc lập danh sách đề nghị in Giấy mừng thọ dựa trên căn cứ nào? Vị Tổ trưởng tổ dân phố cho biết cần làm việc với UBND phường và Chi hội Người cao tuổi.

Để đảm bảo thông tin đa chiều, phóng viên đã nhiều lần liên hệ qua điện thoại với bà Trần Thị Bắc, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi tổ dân phố Đọ Xá nhưng chưa nhận được phản hồi.

Còn bà Lê Phương Thức, Chi hội phó Chi hội Người cao tuổi tổ dân phố Đọ Xá cho biết, hằng năm danh sách các cụ đến tuổi tròn được đề nghị in Giấy mừng thọ do Chi hội trưởng lập, sau đó báo cáo UBND phường để thực hiện.

Theo bà Thức, trong trường hợp của bà Nguyễn Thị Lan, việc không đưa tên vào danh sách đề nghị in Giấy mừng thọ là quyết định do Chi hội trưởng thực hiện. “Tôi đã nhiều lần đề xuất vinh danh bà Lan như các cụ khác nhưng không được thống nhất”, bà Thức nói.

Bà Thức cũng cho biết, đến thời điểm hiện tại, bà chưa được cung cấp bất kỳ quyết định chính thức nào của cơ quan có thẩm quyền về việc bà Lan bị loại khỏi danh sách Hội Người cao tuổi hay không đủ điều kiện được vinh danh mừng thọ.

Liên quan sự việc, phóng viên đã thông tin tới ông Hoàng Cao Liêm, Chủ tịch UBND phường Phủ Lý. Lãnh đạo phường cho biết đã nắm được phản ánh và “sẽ kiểm tra cụ thể”.

Báo Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin.