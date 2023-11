Vì sao người dân Nam Bộ liên tục cảm thấy oi bức, khó chịu?

Những ngày qua, người dân tại Nam Bộ, đặc biệt là TP HCM cảm nhận thời tiết oi bức, khó chịu. Tình trạng này hầu như kéo dài từ sáng cho đến đêm.

"Dù đang trong thời điểm mùa mưa nhưng thời tiết nóng bức lạ thường. Tôi phải bật máy lạnh mỗi đêm thì con tôi mới chịu ngủ" - chị Nguyễn Thị Thu Hiền (huyện Hóc Môn, TP HCM) kể.

"Mới sáng ra thì người đã bức, dù không vận động gì. Tôi chạy xe máy từ nhà đến công ty thì người đã nhễ nhại mồ hôi. Thời tiết những ngày này rất khó chịu. Đến chiều tối cũng vậy. Nếu không có máy lạnh sẽ không ngủ ngon" - anh Viết Dũng (quận Tân Bình) phàn nàn.

Nam Bộ đang bước vào giai đoạn cuối mùa mưa

Theo chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan, trong những ngày qua, hiện tượng oi bức ở Nam Bộ xuất hiện chủ yếu vào buổi trưa và chiều. Nhiệt độ cao nhất trong ngày đo được trong những ngày qua tại đây là 33-34 độ C.

Lý giải về hiện tượng oi bức trong những ngày qua, bà Lan cho biết Nam Bộ đang trong giai đoạn cuối mùa mưa, một số nơi đã bắt đầu vào mùa khô. Đây cũng là giai đoạn cao điểm của hiện tượng El Nino.

Trong những ngày qua, thời tiết Nam Bộ có nắng, với những ngày trời quang hoàn toàn thì nắng càng mạnh hơn và nhiệt độ cũng tăng lên. Nguyên nhân chính gây ra cảm giác oi bức là hiện tượng chuyển pha hơi nước.

Cụ thể, khi trời có nắng, hơi nước bốc lên cao gặp lạnh và ngưng tụ lại thành những hạt nước trong mây. Chính giai đoạn chuyển pha từ hơi nước thành hạt nước (từ thể khí sang thể lỏng) đã tỏa đi một nguồn nhiệt trong bầu khí quyển tại nơi mà mây hình thành. Do đó, nhiệt độ đo được có thể là 33 độ C nhưng nhiệt độ cảm nhận được trong thực tế lại lên tới 35 độ C và cảm thấy oi bức.

Cũng theo vị chuyên gia này, một nguyên nhân khác dẫn đến tình trạng oi bức tại Nam Bộ, đặc biệt là tại TP HCM do đây là khu vực đông dân cư, việc sử dụng máy lạnh tại nhà dân lẫn các tòa nhà, công trình cũng tỏa thêm nguồn nhiệt ra ngoài bầu khí quyển. Nhiều khói bụi từ xe, các công trình đang xây dựng.... cũng góp phần tạo ra không khí oi bức, nắng nóng khó chịu cho người dân.

Chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan cho biết hiện nay miền Bắc đang chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh tràn về. Tuy nhiên, đợt không khí lạnh này chưa đủ mạnh để tràn xuống và tác động đến phía Nam.

Hiện đang có thêm một đợt không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc. Dự báo đợt không khí lạnh này sẽ lan truyền và khếch tán sâu xuống phía Nam. Do đó từ cuối tuần này cho đến đầu tuần sau nhiệt độ Nam Bộ sẽ giảm nhẹ từ 1-2 độ C.

