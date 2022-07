Vì sao TP HCM liên tục oi bức dù không phải cao điểm nắng nóng?

Dù không phải đang trong cao điểm nắng nóng nhưng người dân TP HCM vẫn cảm thấy oi bức, khó chịu.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết trong 24 giờ qua thời tiết tại TP HCM có mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Tại khu vực Tân Sơn Nhất, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C, nhiệt độ thấp nhất là 27 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ cao nhất tại khu vực Nhà Bè là 34,5 độ C, nhiệt độ thấp nhất là 26,4 độ C.

Trong những ngày qua, nhiệt độ tại TP HCM dao động từ 33-34 độ C. Tuy vẫn chưa đạt ngưỡng nắng nóng (từ 35 độ trở lên) nhưng người dân TP HCM vẫn cảm thấy không khí oi bức, khó chịu.

Hiên tượng oi bức diễn ra trong những ngày gần đây, gây khó chịu cho người dân

Theo ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng Phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, trong khoảng thời gian cuối tháng 7 và tháng 8, nhiệt độ tại TP HCM hiếm khi đạt trên 35 độ C (đạt ngưỡng nắng nóng).

Nói về hiện tượng oi bức, khó chịu trong những ngày qua tại TP HCM, ông Quyết cho rằng nguyên nhân là do những cơn mưa xuất hiện vào buổi trưa hoặc đầu giờ chiều và trời nắng mạnh lên ngay sau đó.

Hiệu ứng đô thị góp phần làm cho thời tiết TP HCM trở nên oi bức dù không phải cao điểm nắng nóng. Ảnh: Lê Vĩnh

"Khi mưa vừa xuống xong mà trời nắng mạnh lên liền làm cho hơi nước bốc lên trong nền nhiệt cao. Thêm vào đó là TP HCM có nhiều tòa nhà, đường sá bằng bê tông. Những khối bê tông khổng lồ này hấp thụ nhiệt cả ngày, khi gặp mưa thì sẽ làm nước mưa nhanh bốc hơi lên. Từ đó, cảm giác nhiệt độ cao, oi bức, khó chịu cho người dân xảy ra" – ông Quyết giải thích.

"Cũng một trận mưa đó nhưng nếu xảy ra vào chiều tối thì cảm giác oi bức sẽ ít hơn. Còn nếu trận mưa xảy ra vào buổi trưa hoặc đầu giờ chiều thì sẽ gây ra cảm giác oi bức, khó chịu cho người dân" – ông Quyết nói thêm.

Nam bộ có đợt mưa lớn diện rộng trong tháng 8

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, thời tiết khu vực Nam bộ trong tháng 8-2022 chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam cường độ trung bình đến mạnh. Rãnh áp thấp và dải hội tụ nhiệt đới hoạt động phổ biến ở khoảng 15-20 độ vĩ bắc với khả năng cao xuất hiện 1-2 xoáy thấp nhiệt đới trên dải hội tụ mạnh lên thành bão hoặc áp thấp nhiệt đới.

Ngoài ra, khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến 100-200 mm trên khu vực Nam bộ trong khoảng từ ngày 5 đến 12-8. Tổng lượng mưa tháng phổ biến xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm ở hầu hết khu vực.

