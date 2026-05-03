Vì sao mưa đá bất ngờ xảy ra ở Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc?

Theo phản ánh của người dân ở Hà Nội, mưa đá xuất hiện trong thời gian ngắn nhưng hạt khá to, rơi dày trong vài phút, gây tiếng động lớn trên mái tôn và phương tiện đang lưu thông. Thậm chí, mưa đá khiến kính xe ô tô bị vỡ ở một số khu vực.

Mưa đá xuất hiện với kích thước khá to

Chị Nguyễn Thu Hằng (phường Long Biên) cho biết: "Ngay khi mưa rơi xuống vài phút, bất ngờ nổi gió rất mạnh rồi mưa đá rơi xuống. Hạt đá có viên to bằng đầu ngón tay, rơi lộp bộp trên mái nhà. Gia đình phải vội vàng đưa xe vào trong vì sợ hư hỏng".

Mưa đá làm vỡ kính ô tô ở Hà Nội. Ảnh: MXH

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nguyên nhân khiến miền Bắc xuất hiện dông lốc, mưa đá vào chiều 2-5 là do không khí lạnh đang dịch chuyển xuống phía Nam, gây nhiễu động mạnh trong khí quyển.

Dự báo khoảng trưa và chiều 3-5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi và khu Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ chiều và đêm 3-5 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ phổ biến từ 20–23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ; ở Bắc Trung Bộ phổ biến 21–24 độ.

Khu vực Hà Nội: chiều và đêm 3-5 tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21–23 độ.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo ngày và đêm 3-5, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có thể tiếp tục xảy ra mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20–40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 90 mm.

Từ chiều 3-5 đến sáng 4-5, khu vực từ Nghệ An đến TP Huế có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10–30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.