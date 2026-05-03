Giông lốc, mưa đá khiến 5 người bị thương, 350 nhà tốc mái

Các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên và Hà Nội chiều tối 2/5 trải qua nhiều trận mưa đá kèm giông lốc kéo dài từ khoảng 16h30 đến 21h.

Lượng mưa ghi nhận từ 19h ngày 2/5 đến 3h ngày 3/5 tại một số nơi ở mức cao trên 80 mm như Bắc Giang (Bắc Ninh) 96 mm, Xuân Đỉnh (Hà Nội) 90 mm, Phú Cường (Thái Nguyên) 78 mm.

Mưa đá tại Điện Biên chiều 5/2. Ảnh: Chu Huyền

Nhiều nơi ghi nhận mưa đá có kích thước lớn 4-5 cm, như tại xã Thanh An (Điện Biên) hay các huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức của Hà Nội, gây hư hại nhà cửa và cây trồng.

Theo thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến 6h30 ngày 3/5, thiên tai đã làm 5 người bị thương tại Thái Nguyên. Khoảng 350 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó Thái Nguyên chịu thiệt hại nặng nhất với 309 nhà, tiếp đến là Điện Biên 40 nhà và Lào Cai một nhà.

Sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng đáng kể với 919 ha lúa và hoa màu hư hại, chủ yếu tại Điện Biên (767 ha) và Thái Nguyên (152 ha). Ngoài ra, 6 trường học ở Thái Nguyên bị tốc mái, 12 cột điện gãy đổ, gây gián đoạn cục bộ hệ thống điện.

Các địa phương đang tiếp tục rà soát, cập nhật số liệu thiệt hại.

Bắc Bộ tiếp tục mưa giông do không khí lạnh

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục nén và đẩy rãnh áp thấp xuống, khiến Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ phổ biến 23-26 độ C.

Cụ thể, từ trưa và chiều nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi và khu Đông Bắc, sau đó mở rộng ra toàn bộ Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một phần Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Giông lốc thổi bay mái nhà ở Tuyên Quang. Ảnh: Trần Văn Toản

Từ chiều và đêm nay, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ; Bắc Trung Bộ 21-24 độ. Tại Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to, trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất khoảng 21-23 độ.

Trên biển, từ chiều tối và đêm nay, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng cao 1,5-2,5 m, biển động. Từ gần sáng 4/5, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3 m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong ngày và đêm 3/5, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa 20-40 mm, cục bộ trên 90 mm. Khu vực từ Nghệ An đến Huế có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm. Trong mưa giông, nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây thiệt hại nhà cửa, cây trồng, hạ tầng; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng thấp.