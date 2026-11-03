Vì sao hàng loạt lãnh đạo xã, phường tại Thanh Hóa bị phê bình?

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh đánh giá tình hình thực hiện kịch bản tăng trưởng quý IV năm 2026; triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án đầu tư công năm 2027.

Về xử lý tài sản công và tháo gỡ dự án tồn đọng, đến nay, toàn tỉnh hoàn thành sắp xếp, xử lý khai thác được 1.113/1.358 cơ sở nhà, đất dôi dư, tăng tỷ lệ hoàn thành lên 81,96%.

Đến ngày 30/10, toàn tỉnh GPMB được 1.941,27 ha/2.228,98 ha, bằng 87,09% kế hoạch năm 2026.

Tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện kịch bản tăng trưởng quý IV; triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, GPMB các dự án đầu tư công năm 2027. Ảnh: Xuân Nghĩa.

Tuy nhiên, kết quả chưa tương xứng với yêu cầu. Qua thống kê, giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 65,88% vốn tỉnh giao.

Đáng lo ngại nhất là công tác chuẩn bị đầu tư năm 2027 đến hạn 31/10 mới có 6/24 dự án hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư; 18 dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư...

Tháng 10 tỉnh Thanh Hóa hoàn thành sắp xếp, xử lý thêm 578 cơ sở, tăng tỷ lệ hoàn thành từ 41,57% lên 81,96%. Ảnh: Ngọc Hưng.

Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh phê bình, nhắc nhở nhiều đơn vị, địa phương triển khai chưa hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh phê bình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn giải ngân chậm và chậm đề xuất phương án xử lý kế hoạch vốn của Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc; phê bình Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp đến nay vẫn có tỷ lệ giải ngân thấp nhất trong 5 chủ đầu tư lớn.

Chủ tịch UBND tỉnh phê bình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn giải ngân chậm và chậm đề xuất phương án xử lý kế hoạch vốn của Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc. Ảnh: Ngọc Hưng.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng phê bình Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 10 xã, phường có tỷ lệ giải phóng mặt bằng dưới 60%; 18 xã, phường có tỷ lệ giải ngân dưới 10% và 15 xã, phường có số thu tiền sử dụng đất dưới 20%.

Trong đó, yêu cầu 8 địa phương đạt dưới 10% dự toán gồm: Nghi Sơn, Tân Dân, Đông Tiến, Tây Đô, Các Sơn, Nam Xuân, Trúc Lâm, Linh Sơn báo cáo nguyên nhân, giải pháp khắc phục.

Đặc biệt, có 10 xã, phường gồm: Trung Lý, Thăng Bình, Trung Thành, Tiên Trang, Yên Khương, Vạn Lộc, Tân Tiến, Mường Chanh, Hải Bình, Định Hòa đã phê bình lần thứ 2 liên tiếp nhưng chuyển biến chậm trong giải ngân vốn đầu tư công.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm khắc rút kinh nghiệm, kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan. Mọi vi phạm, sự trì trệ hay thái độ đùn đẩy, né tránh trách nhiệm của cán bộ, công chức đều phải được xử lý nghiêm minh theo đúng quy định.

Việc kiểm điểm, xem xét trách nhiệm không dừng lại ở mức hình thức mà gắn liền với công tác đánh giá, xếp loại và điều động, bố trí cán bộ. Đặc biệt, tỉnh sẽ xóa bỏ triệt để thực trạng chuyển nhượng dự án, bảo đảm môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, hiệu quả.