Phê bình Bí thư, Chủ tịch 43 xã, phường giải ngân 0% trong thực hiện Nghị quyết 57 Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 57 tỉnh Quảng Trị) vừa ban hành thông báo kết luận tại phiên họp chuyên đề về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế- xã hội và đánh giá kết quả công tác quý III/2026, diễn ra vào ngày 13/10.

Tại phiên họp này, ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đã nghiêm khắc phê bình Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 43 xã, phường, đặc khu chưa có báo cáo và tỉ lệ giải ngân đầu tư công 0% về lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Kế hoạch năm 2026 của HĐND tỉnh Quảng Trị.

Ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chủ trì phiên họp chuyên đề về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị

Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 57 tỉnh Quảng Trị cũng đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ chưa đáp ứng yêu cầu, chưa tạo được nhiều sản phẩm cụ thể, chưa có hiệu quả thực chất. Trong đó, tiến độ giải ngân kinh phí khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số còn thấp; việc chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện thủ tục một số dự án chậm; Số liệu số hóa tài liệu chưa được rà soát đầy đủ, chưa rõ phạm vi, tổng khối lượng và tỷ lệ hoàn thành; Việc làm sạch, chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu còn vướng mắc; Hạ tầng, nền tảng số, thiết bị, đường truyền và nhân lực chưa được đánh giá đầy đủ, sát thực tế; Việc ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu còn khó khăn, sự tham gia của doanh nghiệp chưa cao; Một số đề xuất chưa xác định rõ đơn vị thực hiện, sản phẩm và hiệu quả dự kiến; Công tác theo dõi, đôn đốc, báo cáo chưa đáp ứng yêu cầu.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công và tổ chức thực hiện ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quyết liệt, chưa gắn trách nhiệm cá nhân với sản phẩm, tiến độ và kết quả. Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 57 tỉnh Quảng Trị cũng chỉ rõ một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu; thiếu chủ động, ngại làm, sợ trách nhiệm, chưa quan tâm đúng mức nhiệm vụ được giao.

Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 57 tỉnh Quảng Trị đề nghị các sở, ngành, xã, phường, đặc khu lựa chọn, đăng ký sản phẩm, mô hình ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính phù hợp với thực tế, hoàn thành trước ngày 01/11/2026. Mỗi xã, phường đăng ký 1 sản phẩm cụ thể về cải cách hành chính; lựa chọn sản phẩm ứng dụng công nghệ cao phù hợp với đặc điểm vùng, miền. Nội dung đăng ký phải rõ vấn đề cần giải quyết, sản phẩm đầu ra, đối tượng sử dụng, đơn vị thực hiện, nguồn lực, thời hạn và hiệu quả dự kiến. Đối với lĩnh vực chưa phù hợp đề xuất sản phẩm công nghệ cao, tập trung vào bài toán chuyển đổi số thiết thực trong quản lý, sản xuất, kinh doanh và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Phiên họp chuyên đề về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị

Ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 57 tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc khắc phục những hạn chế được chỉ ra. Tất cả phải chuyển đổi trạng thái làm việc, tập trung thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, rõ sản phẩm, kiểm đếm được kết quả. Đơn vị nào không báo cáo đầy đủ, đúng thời hạn, rõ sản phẩm và chưa có căn cứ chứng minh kết quả thì xem như chưa làm đối với nhiệm vụ tương ứng trong tổng hợp, kiểm đếm, đánh giá. Không ghi nhận hoàn thành trên cơ sở báo cáo chung chung, thiếu căn cứ hoặc sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện và tính chính xác của báo cáo; lấy tiến độ, chất lượng sản phẩm, hiệu quả thực tế làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân.

Ông Vương Quốc Tuấn cũng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Trị tập trung chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm đạt tối thiểu 75% trước ngày 30/10/2026 và 95% trước ngày 30/11/2026.

“Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 57 tỉnh phê bình Bí thư, Chủ tịch xã phường có giải ngân 0%, tất cả các đơn vị giải ngân dưới tỷ lệ trung bình chung của toàn tỉnh phải phê bình nghiêm khắc các Bí thư, Chủ tịch. Phải nói rõ chuyện liên quan hiệu quả, trách nhiệm và liên quan sản phẩm. Các xã phường từ nay đến 1/11 phải đăng ký sản phẩm cụ thể về cải cách hành chính, thủ tục chuyển đổi số. Nhìn chung, đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 57 về lĩnh vực cải cách hành chính thì phải nói được mũi nhọn, đột phá của địa phương là gì và phải có sản phẩm báo cáo”, ông Vương Quốc Tuấn nêu rõ.