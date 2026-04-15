Vì sao động đất ở Lào Cai mà người dân ở Phú Thọ cũng cảm nhận được rung lắc?

Theo tin từ Trung tâm Báo tin và Cảnh báo sóng thần (Viện Các Khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), vào hồi 16 giờ 31 phút 45 giây (giờ Hà Nội) ngày 14 tháng 04 năm 2026, một trận động đất có độ lớn M = 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ 21.722° vĩ Bắc – 105.035° kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 16.8 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Vị trí xảy ra trận động đất ở Lào Cai.

Mặc dù có cường độ nhỏ nhưng vào thời điểm nêu trên một số người dân tại các khu vực của tỉnh Phú Thọ như: phường Việt Trì, xã Cẩm Khê và xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai cũng cảm nhận được sự rung lắc nhẹ. Người dân tại các xã Thanh Ba, Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ, Thác Bà tỉnh Lào Cai cũng chia sẻ cảm nhận rung lắc do động đất trong khoảng thời gian trên.

Bước đầu qua kiểm tra, rà soát trận động đất không gây thiệt hại gì cho các hộ gia đình trên địa bàn xã Thác Bà. Lãnh đạo xã cũng khuyến cáo người dân hết sức bình tĩnh và không hoang mang, lo lắng trước các tin đồn về trận động đất này.

Trận động đất xảy ra trên đới đứt gãy sông Chảy, là cấu trúc kiến tạo quan trọng kéo dài qua Lào Cai, đi qua khu vực hồ Thác Bà. Đây là đứt gãy cổ, còn hoạt động ở mức yếu đến trung bình, có thể gây động đất với độ lớn cực đại khoảng 5-5,5 độ.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.

Tại Việt Nam, các trận động đất mạnh có độ lớn 4-5 được đánh giá là động đất nhẹ. Khi xảy ra động đất, các đồ vật trong nhà rung động và phát ra tiếng ồn. Nhiều người cảm nhận thấy động đất. Người ở ngoài nhà cảm thấy rung động nhẹ. Nhìn chung không gây nên thiệt hại hoặc thiệt hại nhẹ. Tần suất xuất hiện trung bình trên toàn thế giới mỗi năm 10.000-15.000 trận.

Theo các chuyên gia vật lý địa cầu, từ trước đến nay, vùng có cường độ động đất mạnh nhất vẫn là vùng Tây Bắc của miền Bắc (và chắc chắn trong tương lai vùng này vẫn sẽ là vùng có nguy cơ nhất).

Còn động đất ở khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ cũng như các khu vực khác, cho đến nay chưa ở đâu ghi nhận có động đất mạnh như 2 trận động đất từng xảy ra ở khu vực Tây Bắc. Cụ thể, trận động đất 6,7 độ richter tại TP Điện Biên năm 1935 và trận động đất tại Tuần Giáo (Lai Châu) vào năm 1983 có độ lớn 6,8 độ richter.

Các chuyên gia Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) khuyến cáo, khi xảy ra động đất, người dân cần bình tĩnh và bám chặt vào khung cửa hoặc chui xuống gầm bàn trong trường hợp ở tòa nhà có kết cấu vững chắc. Nếu ở ngoài trời, người dân cần tránh xa các đường dây điện, cột điện nên chạy tới các vùng đất trống. Nếu đang lái xe tham gia giao thông, người dân cố gắng đỗ vào bên đường và dừng lại.