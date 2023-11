Vì sao bến xe 32 tỷ đồng ở Nghệ An xây xong vẫn chưa hoạt động?

Bến xe Nam Vinh do Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An làm chủ đầu tư xây dựng trên khu đất mặt tiền đường Quốc lộ 1A tuyến tránh TP. Vinh có địa chỉ tại xã Hưng Lợi (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An).

Theo thông tin đăng tải trên trang chủ của công ty này, Bến xe Nam Vinh sẽ được đầu tư xây dựng là bến xe loại 1, có diện tích bến 100.000 m2. Bến có quy mô 500 chuyến xe xuất bến mỗi ngày và 15.000 lượt người đi xe. Tổng mức đầu tư dự án là 250 tỷ đồng.

Trong đó giai đoạn 1, bến xe được xây dựng có diện tích 19.000 m2 với tổng mức đầu tư 32 tỷ đồng. Tháng 3, Bến xe Nam Vinh đã hoàn thành các hạng mục xây dựng, dự kiến sẵn sàng hoạt động ngay khi vận tải khách tại Bến xe chợ Vinh buộc phải dừng lại.

Tuy nhiên từ đó đến nay, Bến xe Nam Vinh phải “đắp chiếu” không hoạt động. Lý do chưa được đấu nối ra quốc lộ.

Tại hiện trường, Bến xe Nam Vinh đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục như tòa nhà chính, hệ thống bãi xe, tường rào, cổng đón xe ra vào bến và các công trình phụ trợ.

Sân bãi khu vực đậu xe đón hành khách đã được xây dựng hoàn thiện.

Bên trong nhà điều hành chính đã được lắp các trang thiết bị, bàn ghế phục vụ hành khách.

Các hạng mục đã được xây dựng hoàn thiện nhưng không một bóng người.

Khu nhà để xe máy cho khách đến đã được hoàn thiện.

Tuy nhiên bên trong còn ngổn ngang vật liệu.

Khu nhà chính đã được xây dựng hoàn thiện trông khá hiện đại.

Tuy vậy, cổng chính bến xe vẫn đang được bịt kín bằng tôn. Phía trước phần cổng bên phải chưa có lối vào. Bên ngoài cỏ mọc um tùm tạo nên khung cảnh hoang vu.

Đại diện chủ đầu tư Bến xe Nam Vinh cho biết dự án này chưa có quy hoạch đấu nối với quốc lộ 1 tuyến tránh thành phố Vinh do việc này thuộc thẩm quyền Bộ Giao thông vận tải. Thời gian qua, đơn vị đã phối hợp cơ quan chức năng của tỉnh làm các thủ tục xin đấu nối nhưng vẫn chưa được.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Nguyễn Sỹ Thắng - Trưởng phòng quản lý vận tải Sở Giao thông vận tải Nghệ An cho hay phía sở đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra và có văn bản về việc bổ sung đấu nối dự án bến xe vào quốc lộ 1 tuyến tránh TP. Vinh. Sau khi các thủ tục hoàn chỉnh mới trình để công bố bến xe đi vào hoạt động.

Được biết, sau khi bến xe này đi vào hoạt động, thành phố Vinh sẽ có 4 bến xe khách gồm: Bến xe bắc Vinh và Bến xe Nam Vinh (thuộc Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An); Bến xe Miền Trung nằm trên Quốc lộ 1A tuyến tránh TP. Vinh đoạn qua phường Vinh Tân (TP. Vinh); Bến xe phía Đông.

Cùng trên tuyến đường, Bến xe Nam Vinh được xây dựng chỉ cách Bến xe Miền Trung khoảng 6 km. Nhiều người lo ngại bến xe Nam Vinh được xây dựng lên là lãng phí và không cần thiết.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]