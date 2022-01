Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Không để vì Tết mà giảm hiệu quả phòng, chống dịch

Kết luận hội nghị Thường trực Thành ủy chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 chiều 25-1, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục bám sát địa bàn và nhiệm vụ, không vì Tết mà giảm hiệu quả phòng, chống dịch.

Báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Cán sự đảng UBND thành phố cho biết, trong tuần từ ngày 16-1 đến 24-1, toàn thành phố ghi nhận hơn 20.400 ca mắc SARS-CoV-2 mới, nhưng số người được điều trị khỏi cũng lên tới hơn 17.600 ca. Tổng số người bệnh được chữa khỏi từ đầu đợt dịch thứ tư đến nay là hơn 69.400 ca. Toàn thành phố đang quản lý, điều trị 40.040 ca, trong đó, hơn 93% bệnh nhân thể nhẹ được điều trị ở tầng 1 (39.167 người), 3,25% đang điều trị ở tầng 2 (2.225 người) và chỉ có 1,55% đang điều trị ở tầng 3 (648 người).

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu các cấp, các ngành căn cứ diễn biến thực tế dịch bệnh, tiếp tục bám sát chủ trương chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Cán sự đảng UBND thành phố để triển khai nhiệm vụ.

Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Ban Cán sự đảng UBND thành phố, cấp ủy, chính quyền các quận, huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác phòng, chống dịch và thực hiện nghiêm “5K”; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến xã, phường, thị trấn, thôn, xóm, khu dân cư và người dân, nhất là người về từ tỉnh, thành khác, khu vực nguy cơ rất cao, nguy cơ cao tự giác thực hiện nghiêm quy định, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh, tránh để lây lan ra cộng đồng.

Cấp ủy, chính quyền các quận, huyện, thị xã chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng, chống dịch đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm nguyên tắc "4 tại chỗ", không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tổ chức hướng dẫn các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện công tác y tế phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng các quy định của Trung ương và thành phố; tăng cường kiểm tra, giám sát nhắc nhở cơ quan, đơn vị, tổ chức và người dân không chủ quan, tụ tập liên hoan, tổ chức lễ hội không bảo đảm an toàn...

Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo Công an thành phố chủ trì triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, tổ chức phân luồng, phân làn; có kế hoạch chủ động đối với một số điểm thường tập trung đông người trong dịp lễ, Tết.

Từng địa phương tiếp tục rà soát các cơ sở để thành lập các trạm y tế hoặc tổ y tế lưu động trên địa bàn; triển khai đồng bộ việc thu dung, điều trị F0 triệu chứng nhẹ, không triệu chứng tại các khu thu dung, điều trị theo mô hình Trạm y tế lưu động và tổ chức cách ly điều trị tại nhà; tổ chức hoạt động có hiệu quả Tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm Covid-19 tại nhà, phối hợp chặt chẽ với Mạng lưới thầy thuốc đồng hành để giảm tải cho y tế cơ sở.

Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo ngành Y tế tăng cường kiểm dịch y tế quốc tế, phối hợp cách ly, giám sát chặt người nhập cảnh, đặc biệt người về từ các vùng đã ghi nhận biến chủng mới của vi rút SARS-CoV-2 (Omicron). Tiếp tục đặt trọng tâm vào công tác tiêm chủng vắc xin, đẩy nhanh tiến độ tiêm vét mũi 1, mũi 2 và triển khai tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại theo hướng dẫn của Bộ Y tế; phối hợp với các quận, huyện, thị xã tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 xuyên Tết tại các điểm tiêm cố định, lưu động theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm bao phủ một cách nhanh nhất mũi nhắc lại cho người dân trên địa bàn thành phố.

Ngành Y tế chủ trì, chỉ đạo tăng cường việc cung cấp gói thuốc C (thuốc kháng vi rút) cho các bệnh nhân, đặc biệt là những người điều trị tại nhà để hạn chế người bệnh chuyển tầng điều trị; liên tục cập nhật số liệu và nắm chắc tình hình bệnh nhân chuyển tầng để tổ chức thu dung, điều trị và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bảo đảm an toàn tối đa cho người dân; hoàn thiện phương án tăng cường nhân lực hỗ trợ cho y tế cơ sở, để tránh bị quá tải và hoàn thành tốt nhiệm vụ bao gồm cả lực lượng y tế tư nhân, huy động sự hỗ trợ của cộng đồng, các cán bộ y tế đã nghỉ hưu, lực lượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên các trường đại học trên địa bàn.

Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ chi trả hỗ trợ các lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán, bảo đảm xong trước Tết để động viên kịp thời.

Đánh giá cao mô hình mua sắm hàng hóa Tết giúp người dân đang phải cách ly của phường Trúc Bạch (quận Ba Đình); hiệu quả trong phối hợp hỗ trợ điều trị F0 từ sớm, từ xa giữa phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình) với Bệnh viện Phổi Trung ương, giữa quận Long Biên với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang..., đồng chí Đinh Tiến Dũng yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các quận, huyện, thị xã triển khai ngay giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ người dân là F0, F1 đang điều trị, cách ly đón Tết; đồng thời thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, thường xuyên rà soát để chăm lo, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, bảo đảm nhà nhà, người người đều có Tết.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng nhất trí về chủ trương với đề xuất thành lập Tổ công tác thường trực tại UBND thành phố để quản lý vận hành khai thác phần mềm chăm sóc sức khỏe F0 tại nhà ngay trong dịp Tết Nguyên đán này.

