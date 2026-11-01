Ùn tắc vì 13.000 khách đổ đến Vườn quốc gia Ba Vì

Đại diện Vườn quốc gia Ba Vì cho biết ngày 1/11, nơi đây ước đón khoảng 13.000 lượt khách, đông nhất từ đầu mùa hoa dã quỳ năm nay.

Thành Trung, người chuyên chụp ảnh cho du khách tại đây, cho biết khoảng 8h, khu vực cổng vào đã đông nghịt người. Anh mất gần một tiếng mới mua được vé. "Đứng một tiếng nhích được 100 m", Trung nói.

Đường vào khu vực ngắm hoa dã quỳ, đặc biệt là trục chính dài 11 km, cũng chật kín phương tiện. Trung mất vài tiếng chụp ảnh cho khách nhưng không có được bộ ảnh như mong muốn do lượng người quá đông.

Du khách đứng xếp hàng tại cổng mua vé vào Vườn quốc gia Ba Vì sáng 1/11. Ảnh: Thành Trung

Nguyễn Ngọc Quyên, 25 tuổi, ở phường Hoàn Kiếm, mất hai tiếng di chuyển từ trung tâm Hà Nội đến vườn và chờ thêm 1,5 tiếng mua vé. Cô dự định ngắm hoa, thư giãn nhưng thất vọng vì cảnh đông đúc.

"Nhìn đâu cũng thấy các nàng thơ chụp ảnh mà chẳng thấy hoa", Quyên nói.

Trên mạng xã hội, nhiều du khách chia sẻ hình ảnh ùn tắc tại Ba Vì. Một số người không thuê được lều trại do các đơn vị cung cấp đã hết dịch vụ từ sớm, số khác cho biết khoảng 7h, các khu vực săn mây và hoa tại vườn đã chật kín người, khiến họ "lên không được, xuống cũng không xong".

Tuy nhiên, con 13.000 người chưa phải kỷ lục. Những mùa trước, vườn từng đón 20.000 lượt khách trong một ngày, theo Ban Quản lý vườn.

Lối vào vườn kín đặc các loại phương tiện sáng 1/11. Ảnh: Thành Trung

Mùa hoa dã quỳ năm nay kéo dài dự kiến từ ngày 17/10 đến 6/12, trong đó hoa được dự báo nở rộ từ ngày 1/11 đến 23/11.

Nhiều du khách cho biết phải xuất phát từ trung tâm Hà Nội lúc 2-3h ngày 1/11 để có thể kịp săn mây tại Vườn quốc gia Ba Vì. Với những khách muốn chụp dã quỳ, thời điểm khởi hành lý tưởng khoảng 5h.

Trước mùa hoa, ban quản lý vườn đã thành lập ban chỉ đạo, phối hợp với lực lượng kiểm lâm và các đơn vị chức năng để điều tiết giao thông, hỗ trợ du khách và xử lý vi phạm.

Vườn quốc gia Ba Vì thành lập năm 1991, rộng gần 11.000 ha, cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km. Giá vé vào cửa 60.000 đồng một lượt với người lớn, 20.000 đồng với sinh viên và 10.000 đồng với học sinh.

Du khách từ Hà Nội có thể đi theo Đại lộ Thăng Long hoặc quốc lộ 32, sau đó vào tỉnh lộ 414 và rẽ trái theo biển chỉ dẫn để vào vườn.