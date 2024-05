Người Ba Vì lo sập nhà vì khai thác cát ở Phú Thọ

Sông Hồng bị sạt lở do mực nước thấp Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, ngoài Phong Vân, khu vực bãi bồi “xã đảo” Minh Châu đang bị sạt lở khu vực bãi bồi và khu vực kè. Theo đó, chiều dài cung sạt thứ nhất khoảng 500m, ảnh hưởng đến nhiều diện tích hoa màu của người dân. Vị trí thứ 2 nằm ở dưới chân kè hiện có, chiều dài cung sạt dài khoảng 200m, chênh cao giữa mặt bãi cao với mặt nước khoảng từ 2,0 đến 5,0m tạo thành các vách sạt đứng. Nguyên nhân do mực nước sông Hồng xuống thấp đã làm biến đổi dòng chảy sông Hồng. Cùng với đó là ảnh hưởng của việc điều tiết nước của Hồ thủy điện Hòa Bình và do ảnh hưởng của 2 trận mưa dông từ đêm ngày 20/4 đến ngày 23/4 làm cho bờ, bãi nổi thuộc địa bàn thị trấn Tây Đằng và xã Minh Châu bị sạt lở. Sở NN&PTNT Hà Nội đề xuất UBND huyện Ba Vì chỉ đạo các phòng, ban chức năng của huyện, UBND xã Minh Châu, UBND thị trấn Tây Đằng phối hợp với Hạt Quản lý đê số 1 cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở và cảnh báo cho nhân dân trong khu vực hạn chế qua lại khu vực sạt lở nguy hiểm. Trần Hoàng