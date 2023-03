Ùn tắc đăng kiểm, Chính phủ yêu cầu giải quyết dứt điểm trong tháng 3

Ngày 3-3, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2-2023, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết công an 28 địa phương đã khởi tố 42 vụ án, khám xét 62 trung tâm đăng kiểm, 4 chi cục đăng kiểm, khởi tố 379 bị can liên quan đến sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm. Các bị can bị khởi tố về các tội như: Môi giới hội lộ; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Giả mạo trong công tác; Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác; Che giấu tội phạm... Theo Trung tướng Tô Ân Xô, sô bị can chắc sẽ không dừng ở con số gần 400 bị can này. Hiện công an các địa phương đang tiếp tục mở rộng đều tra.