Tuyến đường kết nối Hà Nội và sân bay Gia Bình đang thi công ra sao?

Dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội có chiều dài khoảng 14,07km, tổng mức đầu tư khoảng 28.794 tỷ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Trên địa phận Hà Nội, tuyến đi qua các xã Thuận An, Phù Đổng, Thư Lâm và khu vực Đông Anh, trước khi nối sang các phường Từ Sơn, Phù Khê của TP Bắc Ninh.

Tuyến đường có bề rộng nền đường 120m, trong đó thành phần đường cao tốc 10 làn xe, kết hợp hệ thống đường gom song hành hai bên. Một phần dự án tận dụng hành lang cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, thuộc tuyến Vành đai 3, để nâng cấp và mở rộng mặt đường.

Theo báo cáo mới nhất của Sở Xây dựng Hà Nội, công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội tiếp tục có chuyển biến tích cực, tuy nhiên tiến độ thi công chưa đáp ứng yêu cầu.

Đến nay, tổng diện tích đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đạt 99%. Diện tích còn chưa hoàn thành là 1,56ha.

Trong đó, các khu vực Phù Đổng, Thuận An, Phù Khê và Từ Sơn đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Riêng khu vực Đông Anh và Thư Lâm đã giải phóng 25,13/26,16ha, đạt 96%, còn 1,03ha. Tại phường Trí Quả, tỉnh Bắc Ninh, diện tích 0,53ha vẫn chưa được giải phóng mặt bằng.

Dù công tác thi công có chuyển biến, sản lượng lũy kế vẫn thấp hơn đáng kể so với kế hoạch điều chỉnh là 2.808,23 tỷ đồng. Cả 3 gói thầu XL-01, XL-02 và XL-03 đều chưa đạt kế hoạch.

Lũy kế đến nay, dự án đã hoàn thành 882/5.637 cọc khoan nhồi, 21/3.875 phiến dầm Super T và 2 bệ trụ. Giá trị sản lượng thực hiện đạt 1.159,81 tỷ đồng, tương đương 6,21% giá trị hợp đồng.

Các hạng mục đang được triển khai gồm cầu vượt sông Đuống, cầu chữ Y, cầu Thạc Quả, cầu cạn, nút giao Ninh Hiệp và các tuyến đường song hành. Tại Ninh Hiệp, công trường tập trung vào khu vực kết nối cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Đây cũng là vị trí kết thúc phần tuyến xây dựng mới trước khi chuyển sang đoạn nâng cấp, mở rộng.

Cầu vượt sông Đuống là hạng mục đáng chú ý trên tuyến, với chiều dài khoảng 1,9 km, kết nối xã Thuận An với xã Phù Đổng.

Theo phương án thiết kế, cầu có bề rộng 120 m, bố trí 10 làn xe trên tuyến chính cùng hai tuyến đường gom hai bên, mỗi tuyến gồm 3 làn xe.

Hiện đơn vị thi công đang duy trì 1.230 cán bộ, công nhân cùng 237 thiết bị chuyên dụng, tổ chức thi công cuốn chiếu trên toàn bộ diện tích mặt bằng hiện có.

Để tháo gỡ khó khăn, Sở Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan đẩy nhanh di dời đường điện 500kV cùng các công trình hạ tầng kỹ thuật điện, viễn thông, cấp nước; hoàn thiện bồi thường, giải phóng mặt bằng các vị trí còn lại để bàn giao cho nhà đầu tư thi công liên tục.

Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ bổ sung hướng kết nối giữa Hà Nội và sân bay Gia Bình, tạo điều kiện phát triển mạng lưới giao thông khu vực. Công trình cũng được kỳ vọng góp phần phân chia nhu cầu khai thác giữa các sân bay, đồng thời thúc đẩy phát triển đô thị, dịch vụ logistics và liên kết kinh tế Hà Nội - Bắc Ninh.