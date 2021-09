Tước quân tịch đại tá Phùng Anh Lê, cựu Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội

Thứ Năm, ngày 23/09/2021 20:31 PM (GMT+7)

Đại tá Phùng Anh Lê cùng trung tá Nguyễn Đức Châu đã bị tước quân tịch sau khi bị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 23/9, trao đổi với PV, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, Bộ trưởng Bộ Công an đã ra quyết định tước quân tịch đại tá Phùng Anh Lê - cựu Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội, nguyên Trưởng Công an quận Tây Hồ và trung tá Nguyễn Đức Châu - Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ.

Đại tá Phùng Anh Lê bị bắt liên quan đến các sai phạm tại thời điểm giữ chức vụ Trưởng Công an quận Tây Hồ

Việc tước quân tịch được thực hiện sau khi đại tá Lê và trung tá Châu bị VKSND Tối cao khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội “Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù".

Các sai phạm của đại tá Phùng Anh Lê xảy ra thời điểm khi ông này còn công tác tại Công an quận Tây Hồ.

Tối 21/9, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã thực hiện lệnh khám xét nhà riêng ông Phùng Anh Lê trên phố Nhân Hòa (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội). Buổi khám xét diễn ra trong khoảng 2 giờ đồng hồ.

Nhóm cướp ở quận Tây Hồ bị Tòa án nhân dân TP.Hà Nội tuyên án vào cuối tháng 4/2021

Trước đó, liên quan đến vụ án "Cướp tài sản" xảy ra vào năm 2016 ở quận Tây Hồ mà Công an quận này không xử lý hình sự đối tượng. Sau khi các đối tượng ra đầu thú vào đầu năm 2021, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã tuyên phạt các bị cáo các mức án tương xứng.

Cụ thể, cuối tháng 4/2021, Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Tài 24 tháng tù giam về tội "Cướp tài sản".

Các đồng phạm khác gồm: Nguyễn Khắc Đức (SN 1992), Trần Văn Lộc lĩnh 20 tháng tù; Nguyễn Văn Nam (SN 1994) 18 tháng tù, còn Nguyễn Quang Chính (SN 1998) 15 tháng tù treo.

Cơ quan truy tố nhận thấy trong quá trình xác minh, điều tra vụ án, một số cán bộ Công an quận Tây Hồ đã không xử lý hình sự đối tượng Tài và đồng phạm về tội "Cướp tài sản" vào năm 2016.

VKSND TP.Hà Nội nhận định có dấu hiệu tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp.

Lý giải cho việc đầu thú sau 6 năm gây án, Nguyễn Hữu Tài trình bày, do biết Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội đang điều tra vụ việc nên đến đầu thú, mong được hưởng sự khoan hồng.

Với Trần Văn Lộc, đối tượng này cho biết bản thân nhận thức được hành vi hỗ trợ cho Tài bắt anh K (tên nạn nhân đã được thay đổi) đi theo cả nhóm để phải trả tiền là không đúng, nhưng thấy Tài bị bắt rồi lại được thả, không bị xử lý gì khiến đối tượng nghĩ không vấn đề gì.

Biết Tài đầu thú, Lộc cũng đến đầu thú để mong được giảm nhẹ tội.

Trong báo cáo về việc không xử lý hình sự đối tượng Tài và đồng phạm trong vụ "Cướp tài sản" năm 2016, cán bộ Công an Tây Hồ có nhắc đại tá Phùng Anh Lê.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ theo quy định.

