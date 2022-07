Từ vụ xử phạt người đỗ xe trên cầu Thủ Thiêm 2, người đi xe máy cần biết điều này

Thứ Hai, ngày 11/07/2022 01:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Người điều khiển xe máy dừng xe, đỗ xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông có thể bị xử phạt từ 4-5 triệu đồng.

Vừa qua, đội CSGT - TT Công an Quận 1 phối hợp với Công an Phường Bến Nghé (Quận 1, TP.HCM) và đội CSGT - TT Công an TP Thủ Đức đã tiến hành tuần tra, xử lý các trường hợp dừng đỗ xe trái quy định trên cầu Thủ Thiêm 2 (nối giữa Quận 1 và TP Thủ Đức). Theo đó, dàn loạt xe máy bị lập biên bản, xử phạt.

Nhiều người dân đã đỗ xe trên cầu để chụp hình và bị xử phạt

Từ vụ việc trên, người đi xe máy cần lưu ý một số mức phạt đối với việc dừng, đỗ xe sai quy định.

Cụ thể, theo quy định tại Nghị định 100/2019 (quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt): Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy:

Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với người điều khiển xe gồm:

- Dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị nơi có lề đường (điểm a khoản 2 Điều 6);

- Dừng xe, đỗ xe ở lòng đường đô thị gây cản trở giao thông; đỗ xe ở lòng đường đô thị, hè phố trái quy định của pháp luật (điểm đ khoản 2 Điều 6);

- Dừng xe, đỗ xe trên đường xe điện, điểm dừng đón trả khách của xe buýt, nơi đường bộ giao nhau, trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường; dừng xe nơi có biển “Cấm dừng xe và đỗ xe”; đỗ xe tại nơi có biển “Cấm đỗ xe” hoặc biển “Cấm dừng xe và đỗ xe”; không tuân thủ các quy định về dừng xe, đỗ xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt; dừng xe, đỗ xe trong phạm vi an toàn của đường sắt (điểm h khoản 2 Điều 6);

Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe dừng xe, đỗ xe trên cầu (điểm d khoản 3 Điều 6).

Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe dừng xe, đỗ xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định (điểm b khoản 4 Điều 6).

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người điều khiển xe dừng xe, đỗ xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông (điểm b khoản 7 Điều 6).

Nguồn: https://plo.vn/tu-vu-xu-phat-nguoi-do-xe-tren-cau-thu-thiem-2-nguoi-di-xe-may-can-biet-dieu-nay-...Nguồn: https://plo.vn/tu-vu-xu-phat-nguoi-do-xe-tren-cau-thu-thiem-2-nguoi-di-xe-may-can-biet-dieu-nay-post688433.html