Công an làm việc với lái xe ô tô mui trần kéo xe tự chế 'diễu phố'

Sáng 21/8, thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Huế cho biết, vừa xử lý hành chính một tài xế về hành vi điều khiển ô tô con kéo theo xe khác và không thắt dây an toàn khi tham gia giao thông.

Tài xế Bùi Văn Hòa điều khiển xe mui trần Mercedes không thắt dây an toàn, kéo xe tự chế chở thêm xe máy điện phía sau. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, trên mạng xã hội TikTok lan truyền video ghi lại cảnh xe ô tô mui trần Mercedes mang BKS 75A-061xx kéo theo một xe tự chế chở thêm xe máy điện chạy trên đường Nguyễn Huệ (phường Thuận Hóa, TP Huế). Đây là hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn.

Tài xế Bùi Văn Hòa cùng phương tiện liên quan vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an TP Huế đã nhanh chóng xác minh, xác định người điều khiển ô tô trong video là Bùi Văn Hòa (26 tuổi, trú phường Hương An, TP Huế).

Tại cơ quan công an, Hòa khai nhận vào chiều 11/8, anh được một cơ sở kinh doanh xe máy nhờ quay video quảng cáo sản phẩm nên đã điều khiển ô tô kéo theo xe tự chế chở thêm xe máy điện như trong đoạn clip đăng trên TikTok.

Tài xế Bùi Văn Hòa tại cơ quan công an.

Qua làm việc, Hòa thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật và cam kết không tái phạm. Phòng CSGT đã lập biên bản, xử lý hành chính đối với Bùi Văn Hòa về các lỗi: điều khiển xe ô tô không thắt dây an toàn và kéo theo xe khác.

Được biết, Bùi Văn Hòa là một TikToker mới nổi, hiện có hàng trăm nghìn lượt theo dõi và hàng triệu lượt thích.