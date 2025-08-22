Ôtô tông chết 18 con bò

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Gia Lai - Xe tải chạy trên đường liên xã tông chết 18 con bò, 3 hộ dân được bồi thường hơn 300 triệu đồng.

Chiều 21/8, ôtô tải chở máy múc chạy trên đường liên xã hướng từ Ia Phí (Gia Lai) đi Ia Chim (Quảng Ngãi). Khi đến đoạn dốc đầu làng Óp, xe bất ngờ lao nhanh.

Lái xe không xử lý được tốc độ, ôtô tông vào đàn bò hơn 40 con của 3 hộ dân trong làng đang đi trên đường. 18 con bò chết tại chỗ, nằm rải rác trên quãng đường gần 100 m. Xe tải lao vào dãy cây ven đường.

Xe tải sau khi gây tai nạn lao vào lùm cây bên đường. Ảnh: Ngọc Oanh

Chủ xe thỏa thuận đền 160 triệu đồng cho hộ dân có 11 con bò bị chết; 140 triệu đồng đối với hộ 6 con; 5 triệu đồng cho hộ có một con bò nhỏ chết. Toàn bộ số bò chết được các hộ dân bán hết để giảm thiểu thiệt hại.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế khai do "phanh ôtô bị hỏng".

