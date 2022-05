Ngơ ngác vì bị xử phạt, nhắc nhở lỗi mang xe đạp, dắt chó vào phố đi bộ

Cảnh sát chốt trực liên tiếp phạt, nhắc nhở người đi xe đạp thể dục, dắt chó… đi vào trong không gian phố đi bộ ở Hà Nội.

Ngày 29/5, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, trong 2 ngày qua (từ 18h thứ 6 ngày 27/5 đến nay), lực lượng liên ngành thuộc UBND quận Hoàn Kiếm gồm: Đội CSGT - trật tự, Công an quận, phối hợp cùng công an các phường, lực lượng y tế, ban quản lý hồ Gươm đã bắt đầu tiến hành xử phạt các trường hợp cố tình điều khiển xe đạp, dắt chó đi vào khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Hiện Công an quận đã yêu cầu các chốt trực từ 5h sáng, chặn xung quanh hồ không cho người dân dắt xe đạp qua chốt. Một số trường hợp người dân cố tình đạp xe vào khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm bị xử phạt hành chính mức 350 nghìn đồng/người và tạm giữ phương tiện vi phạm trong 10 ngày.

Cảnh sát phạt người đi xe đạp thể dục trong không gian phố đi bộ Thủ đô

Ghi nhận của PV từ 5h sáng ngày chủ nhật (29/5), Tổ công tác Công an phường Hàng Trống đã có mặt tại ngã ba Báo Khánh - Lê Thái Tổ và tuần tra dọc tuyến phố giáp hồ Hoàn Kiếm làm nhiệm vụ. Thành phần tham gia gồm cả cán bộ y tế, đội tự quản.

Thiếu tá Trần Trung Kiên, Phó trưởng Công an phường Hàng Trống cho biết, quá trình giao tiếp tổ công tác luôn giữ lễ tiết, tác phong để xác định đâu là người cố tình vi phạm, đâu là người dân địa bàn quản lý. Tất cả những trường hợp từ nơi khác đến đều yêu cầu gửi xe đạp ngoài chốt trực.

Tương tự, Công an các phường Tràng Tiền, Lý Thái Tổ, Hàng Bạc cũng cắt cử lực lượng ứng trực tại các điểm rào chắn trên các tuyến phố tiếp giáp với khu vực hồ Hoàn Kiếm làm nhiệm vụ từ 5h sáng, xử phạt những người đi xe đạp, nhắc nhở người dắt chó vào khu vực phố đi bộ.

Hầu hết người vi phạm đều ngơ ngác khi bị xử phạt, nhắc nhở và cho biết sẽ không tái diễn.

Cảnh sát yêu cầu người đi xe đạp không vào khu vực không gian đi bộ trên phố cổ

Theo Công an quận Hoàn Kiếm, hành vi lợi dụng việc tập thể dục đi xe trong không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm là vi phạm pháp luật quy định trong Nghị định 100/2019/NĐ-C, sẽ bị xử phạt từ 300-400 nghìn đồng/trường hợp.

Được biết, với hành vi dắt chó, mèo vật nuôi… vào không gian phố đi bộ, hiện Đội CSGT - trật tự, Công an quận Hoàn Kiếm đang phối hợp cùng công an 18 phường tổ chức tuyên truyền để người dân không vi phạm trước khi tiến hành xử phạt trong thời gian tới.

Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, người dân sinh sống trên các tuyến phố Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ quanh hồ Hoàn Kiếm trước đó đều đã được tuyên truyền không đi xe đạp, xe máy khi trong thời gian bắt đầu từ 18h ngày thứ 6 đến hết ngày chủ nhật hàng tuần. Còn người dân quanh khu vực thì yêu cầu gửi xe đạp ngoài các chốt trực, không được mang xe vào khu vực không gian phố đi bộ.

Được biết, trong 1 tuần qua, công an các phường Hàng Trống và Lý Thái Tổ, Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm) đã xử phạt 7 trường hợp đi xe đạp, dừng xe đạp trong không gian phố đi bộ, phạt hơn 3,1 triệu đồng, tạm giữ 3 phương tiện; xử phạt 10 trường hợp bán hàng rong vi phạm, phạt 1,5 triệu đồng, 2 xe xích lô đón khách tuỳ tiện phạt 180 nghìn đồng và 1 xe máy đưa hàng vào không gian phố đi bộ dừng xe trái quy định phạt 350 nghìn đồng…

Ngoài ra, các tổ công tác đã nhắc nhở hàng trăm trường hợp dắt chó mèo đi dạo, dắt xe trên vỉa hè giáp hồ Hoàn Kiếm là người dân địa phương.

Trước đó, khi có phản ánh về hiện tượng xe điện cho trẻ em đi lại trong không gian phố đi bộ ảnh hưởng tới cộng đồng, UBND quận Hoàn Kiếm đã nhanh chóng tiếp thu tạo không gian riêng cho hoạt động vui chơi cho trẻ em từ ngã tư Hàng Bài – Hai Bà Trưng đến Ngã tư Hàng Bài – Tràng Tiền. Trong không gian này, xe điện trẻ em phải đăng ký hoạt động. Thống kê hiện có khoảng 80 xe đang hoạt động phục vụ nhu cầu vui chơi của trẻ em vào cuối tuần.

