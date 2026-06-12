Từ 1/7, Hà Nội ngừng cung cấp điện, nước đối với các trường hợp này

UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản triển khai Nghị quyết số 20/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước trên địa bàn Hà Nội theo khoản 2 Điều 14 Luật Thủ đô.

Theo đó, việc ngừng cung cấp điện, nước không áp dụng đại trà mà chỉ được thực hiện đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm và thuộc các trường hợp cụ thể được pháp luật quy định.

Cụ thể, biện pháp này được áp dụng đối với công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng trên đất không được phép xây dựng hoặc xây dựng không có giấy phép theo quy định phải có giấy phép xây dựng.

Biện pháp ngừng cung cấp điện, nước được áp dụng đối với công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng trên đất không được phép xây dựng hoặc xây dựng không có giấy phép theo quy định phải có giấy phép xây dựng.

Đối với lĩnh vực đất đai: Biện pháp ngừng cung cấp điện, nước được áp dụng với các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê hoặc công nhận quyền sử dụng đất, đồng thời đã bị cơ quan có thẩm quyền yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm nhưng không chấp hành.

Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây ô nhiễm môi trường hoặc không thực hiện các yêu cầu khắc phục vi phạm theo quyết định của cơ quan chức năng cũng có thể bị áp dụng biện pháp này.

Đáng chú ý, các cơ sở vi phạm nghiêm trọng quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đã bị đình chỉ hoặc tạm đình chỉ hoạt động nhưng vẫn tiếp tục hoạt động trái quy định cũng thuộc diện bị yêu cầu ngừng cung cấp điện, nước.

Theo UBND TP Hà Nội, việc áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường tính răn đe, bảo đảm các quyết định xử lý vi phạm hành chính được thực thi nghiêm túc, đồng thời góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân và cộng đồng.

Để chuẩn bị cho thời điểm Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/7, UBND thành phố đã yêu cầu các sở, ngành, UBND xã, phường tổ chức tập huấn, tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện.

Các đơn vị cung cấp điện, nước cũng được yêu cầu rà soát, bổ sung các điều khoản trong hợp đồng dịch vụ nhằm bảo đảm việc triển khai được thực hiện đồng bộ, thống nhất và đúng quy định.

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh việc áp dụng biện pháp ngừng cung cấp điện, nước phải được thực hiện đúng đối tượng, đúng trình tự, thủ tục và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.