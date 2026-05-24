Các trường hợp nào ở Hà Nội sẽ bị cắt điện nước?

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định việc áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh để bảo đảm trật tự trên địa bàn thành phố theo khoản 2, Điều 14 của Luật Thủ đô 2026.

Theo đó, người có thẩm quyền được áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với các công trình vi phạm, cụ thể như sau:

Công trình xây dựng sai quy hoạch, công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng.

Công trình xây dựng sai nội dung trong giấy phép xây dựng; công trình xây dựng sai thiết kế xây dựng được phê duyệt, như vị trí xây dựng, cốt nền, mật độ, diện tích xây dựng; vi phạm chỉ giới xây dựng hoặc chỉ giới đường đỏ...

Các kho xưởng trên địa bàn phường Thanh Liệt đang bị cắt điện, nước

Công trình xây dựng trên đất bị lấn, chiếm đã được cơ quan chức năng yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm nhưng tổ chức, cá nhân không chấp hành.

Công trình xây dựng thuộc diện phải thẩm duyệt hoặc thẩm định thiết kế về PCCC nhưng được tổ chức thi công khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt về PCCC.

Công trình thi công không đúng theo thiết kế về PCCC đã được thẩm định hoặc thẩm duyệt.

Công trình xây dựng chưa có văn bản nghiệm thu PCCC của cơ quan quản lý chuyên ngành mà đã đưa vào hoạt động.

Cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, kinh doanh dịch vụ karaoke không bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC.

Cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường bị đình chỉ hoạt động hoặc biện pháp khắc phục hậu quả nhưng không chấp hành.

Công trình thuộc trường hợp phải phá dỡ và đã có quyết định di dời khẩn cấp của cơ quan có thẩm quyền mà tổ chức, cá nhân đã được vận động, thuyết phục nhưng không thực hiện di dời.

Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền áp dụng biện pháp cắt điện nước với các trường hợp vi phạm nêu trên.

Được biết, hiện nay Hà Nội đang áp dụng biện pháp cắt điện, nước với các công trình vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng theo Nghị quyết 33 của HĐND thành phố.

So với Nghị quyết 33, dự thảo nghị quyết đang được lấy ý kiến bổ sung thêm nhóm công trình vi phạm về bảo vệ môi trường sẽ bị cắt điện, nước nếu không chấp hành quyết định xử lý của cơ quan chức năng.

Mới đây, phường Thanh Liệt đã cắt điện, nước đối với 620 công trình vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng, trong đó hơn 400 nhà xưởng, kho xưởng. Hầu hết các công trình vi phạm này được xây dựng trên đất nông nghiệp, đất dự án chậm triển khai.