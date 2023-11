Truy tố cựu giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Nhà Bè gây thiệt hại hơn 16,6 tỉ đồng

VKSND TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án liên quan đến Quỹ tín dụng nhân dân Cơ sở thị trấn Nhà Bè (viết tắt Quỹ TDND Nhà Bè).

Các bị can: Trần Ngọc Sơn (cựu Giám đốc), Nguyễn Phương Anh (cựu kế toán trưởng), Huỳnh Thị Phương Uyên, Đỗ Huỳnh Ngọc Diễm (cùng là cựu thủ quỹ) bị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Hai bị can Phạm Văn Đứng (cựu Chủ tịch HĐQT), Phạm Thị Hà (cựu Trưởng ban kiểm soát) bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, ngày 1-7-2020, Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM thanh tra Quỹ TDND Nhà Bè trong giai đoạn 1-1-2019 đến 30-6-2020.

Kết quả thanh tra, phát hiện bị can Trần Ngọc Sơn trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh có nhiều sai phạm như cho vay không có tài sản đảm bảo, sử dụng tiền, tài khoản của Quỹ TDND Nhà Bè không đúng quy định của pháp luật, gây thiệt hại. Cơ quan thanh tra đã chuyển kết quả thanh tra đến cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để điều tra, làm rõ.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 12-2014 đến tháng 10-2018, Sơn đã kí hợp đồng tín dụng cho 42 khách hàng cá nhân vay tiền Quỹ TDND Nhà Bè tổng cộng 19,75 tỉ đồng (số tiền vay từ 200 triệu đồng đến 1 tỉ đồng). Tài sản đảm bảo là các quyền sử dụng đất tại tỉnh Đồng Nai, Long An và TP.HCM.

Các khoản vay này hiện còn dư nợ quá hạn gốc hơn 16,6 tỉ đồng, nhưng Quỹ TDND Nhà Bè không còn lưu giữ bản chính các Giấy chứng nhận quyền sở hữu các bất động sản do người vay thế chấp.

Cụ thể, hồ sơ vay của hai cá nhân tổng cộng 2 tỉ đồng, tài sản đảm bảo là một thửa đất tại huyện Nhà Bè, TP.HCM. Hiện hai hồ sơ vay này còn dư nợ gốc quá hạn 2 tỉ đồng và không còn tài sản đảm bảo.

Hồ sơ vay của sáu cá nhân 4,9 tỉ đồng, tài sản đảm bảo là các thửa đất tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An, hiện còn dư nợ gốc quá hạn hơn 2 tỉ đồng và không còn tài sản đảm bảo.

Hồ sơ vay của 34 cá nhân tổng cộng 12,85 tỉ đồng, tài sản đảm bảo là 54 thửa đất tại Long Thành, Đồng Nai, hiện còn dư nợ quá hạn 12,5 tỉ đồng và không còn tài sản đảm bảo.

Xác minh tại Chi nhánh văn phòng đăng kí đất đai huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; Long An và TP.HCM xác định các thửa đất là tài sản đảm bảo cho các khoản vay trên đã được xóa thế chấp (từ năm 2014 đến năm 2021) và được sang tên cho người khác.

Quá trình điều tra, bị can Sơn khai, không sử dụng tiền từ hồ sơ vay trên.

Đối với các hồ sơ vay, khi nghe khách hàng nói làm ăn kinh doanh khó khăn, muốn mượn lại Giấy CNQSDĐ để bán đất và trả tiền cho Quỹ TDND Nhà Bè... Sơn đã tự ý ký giấy xóa thế chấp và chỉ đạo thủ quỹ trả Giấy CNQSDĐ cho các khách hàng, nhưng do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên khách hàng chưa bán được đất.

Bị can Sơn còn cử cán bộ tín dụng mang giấy xóa thế chấp đến gặp người mua đất để khách hàng bán đất tại Long An. Do tiền bán đất không trả đủ trả khoản vay, Sơn đã thu tiền mặt, phần còn lại cho khách hàng viết giấy nợ.

Đối với các hồ sơ vay tại huyện Long Thành, Đồng Nai, khi nghe khách hàng muốn mượn lại Giấy CNQSDĐ để bán mới có tiền trả nợ, Sơn chủ động tạo điều kiện bằng cách xóa thế chấp, chỉ đạo thủ quỹ trả Giấy CNQSDĐ cho khách hàng. Đồng thời, che giấu bằng cách chỉ đạo lập các hồ sơ vay khống nhằm cân đối sổ sách.

Cũng theo cáo trạng, bị can Nguyễn Phương Anh với vai trò kế toán trưởng, biết các hợp đồng chưa được thanh lý nhưng Sơn đã bàn giao các tài sản đảm bảo cho khách hàng, biết Sơn làm âm quỹ tiền mặt trong hoạt động tín dụng nhưng không báo cáo HĐQT hoặc tố giác. Bị can Anh đã lập các báo cáo tài chính khống thể hiện tình hình kinh doanh có phát sinh lợi nhuận liên tục theo chỉ đạo của Sơn nhằm che giấu sai phạm, tạo điều kiện cho Sơn phạm tội trót lọt.

Bị can Huỳnh Phương Uyên và Đỗ Huỳnh Ngọc Diễm với vai trò thủ quỹ, đã kí các chứng từ thu, chi và hồ sơ kế toán khống để che đậy hành vi sai phạm, giúp Sơn thực hiện hành vi phạm tội.

Bị can Phạm Văn Đứng đã không thực hiện đúng chức trách giám sát và kiểm tra theo quy chế hoạt động của Quỹ TDND Nhà Bè, dẫn đến không kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi sai phạm của bị can Sơn.

Bị can Phạm Thị Hà đã không kiểm tra, giám sát nên tạo điều kiện cho bị can Sơn giải chấp hết các tài sản đảm bảo của các hồ sơ vay, sau đó các tài sản này đã bị sang tên cho cá nhân khác, nhiều khoản vay đến nay không còn tài sản đảm bảo, không có khả năng thu hồi; gián tiếp gây thiệt hại cho Quỹ tín dụng nhân dân Nhà Bè hơn 16,6 tỉ đồng.

Đối với một số nội dung có dấu hiệu sai phạm khác trong kết luận thanh tra như: Quỹ tiền mặt âm khoảng 23,2 tỉ đồng nhưng không báo cáo, huy động tiền gửi, góp vốn nhưng để ngoài sổ sách kế toán khoảng 48,8 tỉ đồng; việc bị can Sơn tự ý bán trụ sở cơ quan Quỹ tín dụng nhân dân Nhà Bè. Đến nay, cơ quan thanh tra, giám sát chưa bàn giao tài liệu, hồ sơ liên quan nên CQĐT chưa thể xác minh làm rõ. Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tách các hành vi và tài liệu có liên quan để tiếp tục điều tra, xử lí theo quy định.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]