Truy tố cựu phó chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam đánh bạc thắng 222 triệu đồng

Viện KSND Tối cao hoàn tất cáo trạng truy tố 41 bị can nhiều lần tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Các bị can trong vụ án đa phần là golfer, doanh nhân. Trong đó, bị can Lê Hùng Nam và Trần Thanh Tú cùng là cựu phó chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam bị truy tố về tội đánh bạc.

Nhóm golfer đánh bạc bị bắt quả tang. Ảnh: CTV

Lợi dụng giải golf để đánh bạc

Theo cáo buộc, trong khoảng thời gian từ ngày 9-3-2023 đến ngày 20-3-2023, ông Trần Anh Linh, Nguyễn Quang Nhân và Lâm Quang Thái cùng Nguyễn Thị Thu Kiều và các bị can khác đã nhiều lần tổ chức cho nhiều người đánh bạc bằng hình thức porker sát phạt nhau bằng tiền tại khách sạn DIC Star Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc và tại căn nhà ở Nguyễn Văn Trỗi, TP HCM.

Đến 23h45 ngày 20-3-2023, khi ông Trần Anh Linh cùng các bị can khác đang tổ chức cho 18 người đánh bạc bằng hình thức đánh poker, sát phạt nhau bằng tiền tại 2 bàn trong phòng khách sạn DIC Star Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc thì bị bắt quả tang.

Vật chứng thu giữ tại 2 bàn đánh bạc gồm: 1 vali bên trong đựng 2 bộ bài tây, 1 thảm nệm; số phỉnh tương đương số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc là hơn 4,6 tỷ đồng.

CQĐT làm rõ, Hiệp hội Golf Việt Nam dự kiến tổ chức giải golf VGA Union Cup 2023 đồng đội đối kháng giữa Đội tuyển Golf miền Bắc với Đội tuyển Golf miền Nam tại sân golf Đầm Vạc (Vĩnh Phúc) từ ngày 23 đến 25-3-2023.

Lợi dụng việc tham gia giải golf, Trần Anh Linh, đội phó Đội tuyển golf miền Nam đã rủ nhiều người ở cả 2 đội tuyển đến trước để đánh bạc dưới hình thức chơi Poker.

Trước ngày tổ chức giải 1 tuần, Linh nhờ thư ký của Hiệp hội golf miền Nam đặt 31 phòng ở khách sạn DIC Star Vĩnh Phúc để các thành viên trong đoàn ở và chọn phòng 550 là nơi sinh hoạt chung và tổ chức đánh bạc.

Linh liên hệ Nguyễn Thị Thu Kiều tìm thêm người phục vụ chia bài, chuẩn bị bài, thảm nệm, phỉnh… trả công 800.000 đồng/giờ/bàn và tất cả các chi phí đi lại, ăn ở.

Hai cựu phó chủ tịch golf sát phạt trên chiếu bạc

Kết quả điều tra làm rõ vai trò, vị trí, tính chất mức độ hành vi phạm tội tổ chức, đánh bạc của các bị can trong vụ án. Trong đó, bị can Trần Anh Linh với vai trò chủ mưu cầm đầu đã tổ chức đánh bạc 3 lần với tổng số tiền sát phạt trên các chiếu bạc 9,6 tỉ đồng, chưa được hưởng lợi.

Ông Linh còn trực tiếp tham gia đánh bạc 5 lần, với số tiền trên sát phạt trên các chiếu bạc 11,2 tỉ đồng, đã sử dụng trong các lần để đánh bạc là 1,3 tỉ đồng, thắng 383 triệu đồng, thua 547,2 triệu đồng; đã đối trừ tiền thắng - thua, hưởng lợi 13 triệu đồng.

Bị can Nguyễn Thị Thu Kiều và Trần Thanh Thuỷ tham gia tổ chức đánh bạc với vai trò giúp sức. Trong đó, Kiều tham gia tổ chức 9 lần với tổng số tiền sát phạt trên các chiếu bạc là 25,1 tỉ đồng, đã được thanh toán tiền công tổng số 14,9 triệu đồng.

Bị can Thủy tham gia tổ chức đánh bạc 3 lần với tổng số tiền sát phạt là 9,2 tỉ đồng, hưởng lợi tiền công chia bài 1,5 triệu đồng. Ngày 19-3-2023, khi tổ chức đánh bạc, Kiều và Thủy đã tham gia đánh bạc dưới hình thức bán bảo hiểm thua số tiền 7,5 triệu đồng.

Cựu phó chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam Trần Thanh Tú được xác định tham gia đánh bạc 3 lần, tổng số tiền sát phạt trên chiếu bạc là 7,9 tỉ đồng và số tiền bị can dùng để đánh bạc là 400 triệu đồng, thắng 222 triệu đồng, đã đối trừ tiền thắng-thua được hưởng lợi 165 triệu đồng.

Còn ông Lê Hùng Nam tham gia đánh bạc một lần ngày 20-3-2023 tại Vĩnh Phúc với số tiền sát phạt trên chiếu bạc là 1,6 tỉ đồng nhưng chưa thanh toán tiền thắng thua. Bị can đánh bạc 200 triệu đồng, thắng 52,7 triệu đồng.

