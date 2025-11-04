Truy tố bà chủ Công ty Bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy (TGĐ, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam) cùng 10 bị can khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can Vũ Thị Thúy còn bị truy tố thêm tội rửa tiền.

Bà chủ Công ty Nhật Nam Vũ Thị Thúy. Ảnh: PLO

Theo cáo trạng, tháng 7-2019, Vũ Thị Thúy thành lập Công ty Nhật Nam, vốn điều lệ 50 tỉ đồng nhưng thực tế Thúy và các cổ đông sáng lập không góp vốn vào công ty.

Để có tiền chi tiêu cá nhân và hoạt động của công ty, bị can Thúy đã sử dụng các thủ đoạn gian dối như đưa ra thông tin quảng cáo trên các trang mạng truyền thông, web, facebook, cộng tác viên về việc công ty Nhật Nam đầu tư mua nhiều bất động sản trên khắp cả nước, có giá trị lớn, được dùng làm tài sản đảm bảo cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh của công ty với nhà đầu tư.

Để tạo sự tin tưởng hơn cho các nhà đầu tư, Thúy đã mời các cá nhân là những người có uy tín, địa vị xã hội để giới thiệu quảng bá về Công ty Nhật Nam kinh doanh trong các lĩnh vực bất động sản, nhà hàng, khách sạn, tài chính để thu hút vốn đầu tư.

Thúy đưa ra mức cam kết lợi nhuận (cả gốc, lãi) theo ngày tương đương với mức 7-8%/tháng, lợi nhuận thu về sau 2 năm là 168-192% giá trị hợp đồng. Hàng tháng hoặc nhân các dịp sự kiện thành lập công ty, lễ, tết, Thúy đưa ra các chính sách ưu đãi tặng thưởng cho các nhà đầu tư khi ký kết hợp đồng, số tiền đầu tư càng lớn thì sẽ được hưởng ưu đãi càng cao.

Trên thực tế hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn của Công ty Nhật Nam không có hiệu quả, thua lỗ dẫn đến phải đóng cửa.

Ngày 21-11-2022 và ngày 21-2-2023, Thúy tiếp tục thành lập thêm Công ty cổ phần Sông Đà Invest và Công ty cổ phần tập đoàn Sông Đà Nhật Nam để sử dụng các pháp nhân này ký hợp đồng huy động vốn của khách hàng.

Với mô hình hoạt động, phương thức, thủ đoạn phạm tội nêu trên, từ năm 2020 đến 2023, Thúy đã cùng các đồng phạm huy động ký tổng số 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh với số tiền 9.113 tỉ đồng.

Trong số tiền này, Thúy đã sử dụng hơn 4.144 tỉ đồng để trả tiền gốc cho các hợp đồng, còn lại số tiền gần 5.000 tỉ đồng (trong tổng số 39.814 hợp đồng của 13.980 bị hại), Thúy và các đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng vào các mục đích cá nhân.

Trong quá trình chiếm đoạt số tiền trên, Vũ Thị Thúy đã chỉ đạo các nhân viên kế toán thực hiện các hành vi rút tiền, chuyển tiền ra khỏi tài khoản của Công ty Nhật Nam rồi chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân để che dấu nguồn gốc bất hợp pháp do phạm tội mà có.

Thúy đã sử dụng 120 tỉ đồng và nhờ người khác ký hợp đồng mua bất động sản, đầu tư mua cổ phiếu nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức sử dụng số tiền do phạm tội mà có. Với hành vi này, Thúy bị truy tố tội rửa tiền.

VKS xác định, trong vụ án này, Vũ Thị Thúy có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Sau Thúy, các bị can còn lại trong vụ án đã thực hiện hành vi huy động, quảng bá thu hút người nộp tiền vào Nhật Nam nhằm hưởng lợi tiền hoa hồng doanh số, hoa hồng xuyên suốt, tiền lương - thưởng từ công ty. Hành vi này đã giúp sức tích cực cho Vũ Thị Thúy thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, VKSND TP Hà Nội từng quyết định trả hồ sơ vụ án cho Công an TP Hà Nội để điều tra bổ sung một số nội dung.