Công an Hà Nội đề nghị các bị hại trong vụ án Bất động sản Nhật Nam đến trình báo

Kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT xác định: Vũ Thị Thúy (SN 1983; trú tại căn hộ chung cư 3905 CT4 Vimeco đường Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam, đã đưa ra thông tin gian dối, tổ chức nhiều cuộc hội thảo quảng cáo sai sự thật về việc công ty có nhiều dự án, hoạt động kinh doanh có hiệu quả, cam kết trả lãi suất cao từ 34-46%/năm và được trả lãi theo ngày.

Vũ Thị Thúy bị bắt giữ.

Với thủ đoạn trên, từ năm 2020 đến năm 2022, Vũ Thị Thúy đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với khoảng 20.000 cá nhân trên toàn quốc. Sau khi các cá nhân này nộp tiền, Vũ Thị Thúy sử dụng một phần tiền của người nộp sau trả gốc, lãi cho người nộp trước. Thúy chiếm đoạt số tiền còn lại khoảng 4.000 tỷ đồng.

Ngày 8/9, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Thúy về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các bị hại trong việc trình báo, cung cấp tài liệu liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra đã ra Quyết định ủy thác điều tra đến Cơ quan CSĐT Công an các tỉnh, thành phố tiến hành một số hoạt động điều tra thuộc vụ án nêu trên.

Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội đề nghị các cá nhân có ký hợp đồng hợp tác kinh doanh và nộp tiền về Công ty CP đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam gửi đơn tố giác và kèm theo tài liệu: Hợp đồng hợp tác kinh doanh, chứng từ nộp tiền, chứng từ nhận tiền gốc, lãi (sao kê tài khoản cá nhân nhận tiền chi trả gốc lãi từ Công ty CP đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam) đến Cơ quan CSĐT Công an cấp quận, huyện, thị xã nơi cư trú để được giải quyết theo quy định.

