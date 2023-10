Lâm Đồng ngăn chặn giao dịch tài sản thêm 5 người liên quan vụ Công ty Nhật Nam

Thông tin từ Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, cơ quan này đã có văn bản gửi các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh này đề nghị rà soát cung cấp thông tin, tài liệu và tạm dừng giao dịch các tài sản đã chuyển nhượng phát sinh từ ngày 2-7-2019 của 5 cá nhân.

Bà Vũ Thị Thúy thời điểm chưa bị khởi tố bắt tạm giam và trụ sở Công ty Nhật Nam.

Những người này gồm: Bà Vũ Thị Thùy Dương (29 tuổi), bà Bùi Thị Lệ (26 tuổi), bà Nguyễn Thị Hồng Nhung (20 tuổi), ông Nguyễn Minh Toàn (24 tuổi, ngụ TP HCM), Đỗ Thị Bảo Uyên (39 tuổi, ngụ Long An).

Việc tạm dừng tài sản và xác minh thông tin 5 cá nhân này là thực hiện theo đề nghị phối hợp của Công an TP Hà Nội trong việc điều tra, xác minh vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại Nhật Nam (Công ty Nhật Nam).

Trước đó, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cũng đã yêu cầu tạm dừng tài sản và xác minh thông tin đối với 12 người, trong đó có ca sĩ Khánh Phương (ông Phạm Khánh Phương, 42 tuổi, thường trú TP HCM) và 1 doanh nghiệp là Công ty CP Đầu tư Nhật Nam Khang (trụ sở tại tầng 17 tòa nhà Vincom Center, quận 1, TP HCM).

Vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại Nhật Nam đã được Công an TP Hà Nội quyết định khởi tố vụ án hình sự vào ngày 30-8. Đến ngày 8-9, công an khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Vũ Thị Thúy (40 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

