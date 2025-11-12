Những ai “thoát" bị xử lý hình sự trong vụ kẹo Kera?

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, TAND TP HCM dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021), cùng các đồng phạm Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công (thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) về tội "Lừa dối khách hàng" vào ngày 19-11 tới.

Theo hồ sơ vụ án, Phạm Thị Nhật Lệ (chị gái Quang Linh Vlogs) là một trong sáu cổ đông của Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, cùng với Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và Trần Chí Tâm (trợ lý của Quang Linh Vlogs).

Bà Phạm Thị Nhật Lệ nắm giữ 13,66% cổ phần, Trần Chí Tâm nắm giữ 13,67% cổ phần của Công ty Chị Em Rọt.

Sản phẩm kẹo Kera trong vụ

Trong quá trình hoạt động, Phạm Thị Nhật Lệ được phân công tham gia các phiên livestream bán hàng, cùng nhóm KOL giới thiệu và quảng bá sản phẩm kẹo Kera đến người tiêu dùng.

Quá trình họp bàn xây dựng phương án kinh doanh, Lê Thành Công đưa ra ý tưởng kinh doanh sản phẩm kẹo rau. Đồng thời, đặt vấn đề cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên tham gia góp vốn, cùng hoạt động. Sau đó, các cổ đông Công ty Chị Em Rọt và Nguyễn Thúc Thùy Tiên thống nhất thành lập công ty con tên Công ty CP Kera Việt Nam để phân phối kẹo rau. Tuy nhiên, về mặt pháp lý Công ty CP Kera Việt Nam chưa tồn tại. Mọi hoạt động kinh doanh được thực hiện thông qua Công ty Chị Em Rọt.

Tuy nhiên, hồ sơ vụ án cho thấy Phạm Thị Nhật Lệ và Trần Chí Tâm không nằm trong nhóm bị xử lý hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định họ có hành vi liên quan ở mức độ nhất định nhưng chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự nên không bị khởi tố cùng các bị can trong vụ án "Lừa dối khách hàng".

6 lần livestream Tiktok, hơn 56.000 người sập "bẫy" kẹo Kera

Cũng theo hồ sơ vụ án, "bí quyết" giúp nhóm cổ đông Công ty Chị Em Rọt và hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bán được hơn 129.000 hộp kẹo Kera chỉ trong 3 tháng nằm ở niềm tin và sức ảnh hưởng của thần tượng mạng xã hội.

Cụ thể, họ xây dựng hình ảnh "kẹo rau xanh" bằng những video quay tại "nông trại đạt chuẩn VietGAP", gắn thông điệp: Kẹo Kera được sản xuất từ 10 loại rau củ quả tươi, tự nhiên mua từ các nông trại đạt tiêu chuẩn Vietgap; Ai mà không ăn được rau củ quả ấy thì mua cái này bổ sung chất xơ này vitamin này, củ quả dinh dưỡng này; Kẹo chứa tinh chất từ mười loại rau củ quả tươi ngon, cải bó xôi nè, rau má, chùm ngây, diếp cá, cần tây, chuối xanh, cà rốt, bí ngô, khoai lang tím, táo xanh; Kẹo này bổ sung chất xơ và dưỡng chất từ nhiều loại rau củ và một người bình thường khó có thể ăn đủ trong một ngày...

Phạm Thị Nhật Lệ trong một lần livestream bán kẹo Kera

Các video này được đăng tải trên kênh Tiktok của cá nhân: Nguyễn Thúc Thùy Tiên (tích xanh)", "Hằng Du Mục (tích xanh)", "Phạm Quang Linh" (tích xanh)" và trên facebook "KERA VIETNAM".

Cũng theo cơ quan chức năng, từ ngày 12-12-2024 đến ngày 16-1-2025, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã 6 lần phát sóng trực tiếp trên kênh tiktok của Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh với các nội dung như trên. Từ đó, hàng chục nghìn người tin tưởng đặt mua.

Thực tế, kết quả giám định sau đó cho thấy kẹo không hề chứa 10 loại bột rau củ quả như công bố mà lại có sorbitol (chất có thể gây đau bụng, tiêu chảy). Cơ quan tố tụng nhận định, nhóm Thùy Tiên, Quang Linh, Thái Hằng và hai đồng phạm đã thổi phồng công dụng, đưa thông tin gian dối để lừa dối người tiêu dùng, thu lợi bất chính hơn 12 tỉ đồng.