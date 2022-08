Truy tìm đối tượng nhận 100.000 đồng/1 lượt xe khách đậu đỗ

Chủ Nhật, ngày 21/08/2022 10:20 AM (GMT+7) Chia sẻ

Tài xế xe khách đậu đỗ sai quy định tại cây xăng Hoa Mai (Bình Dương) khai phải trả 100.000 đồng để được đón trả khách

Ngày 21-8, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tiếp tục điều tra, truy tìm đối tượng nhận 100.000 đồng/1 lượt xe khách khi đậu đỗ tại cây xăng Hoa Mai, khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, TP Dĩ An.

Theo công an, khoảng 9 giờ sáng 20-8, tổ tuần tra về an toàn giao thông, trật tự đô thị Công an phường An Bình phát hiện xe khách 52 chỗ do tài xế Nguyễn Hữu Đ. (41 tuổi) quê Hà Tĩnh đậu đỗ trên sân cây xăng Hoa Mai để đón trả khách sai quy định.

Công an làm việc với tài xế

Lúc đầu Nguyễn Hữu Đ. tỏ thái độ không hợp tác vì cho rằng trước lúc đậu đỗ tại cây xăng Hoa Mai ông đã đưa cho một thanh niên 100.000 đồng để được đón trả khách tại đây.

Từ thông tin này, Công an đã mời ông Đ. về trụ sở để làm việc, ông Đ. thừa nhận việc mình điều khiển phương tiện đón trả khách tại cây xăng Hoa Mai là sai quy định.

Công an phường An Bình đang khẩn trương truy tìm đối tượng nhận 100.000 đồng/1 lượt xe khách đậu đỗ tại cây xăng Hoa Mai.

