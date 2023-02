Bắt 7 thanh niên trong vụ hỗn chiến bằng bom xăng trên phố Hà Nội

Lực lượng công an xuất hiện tại hiện trường vụ hỗn chiến trong tối 16/2.

Ngày 19/2, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng (từ 18 đến 22 tuổi) để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Theo Công an quận Hà Đông, quá trình điều tra bước đầu xác định Phạm Minh Anh (21 tuổi) có mâu thuẫn với Bùi Tiến Đạt (18 tuổi). Ngày 16/2, Lê Công Thành (21 tuổi, bạn Minh Anh) gọi điện thách Đạt đánh nhau tại khu vực cầu Am, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông. Để chuẩn bị cho cuộc hỗn chiến, nhóm của Thành gồm 5 người mang theo một con dao, 3 chai "bom xăng", một thanh sắt. Nhóm của Đạt có 7 người tham gia hỗn chiến.

Đến khoảng 22h tối 16/2, hai nhóm đến khu vực cầu Am như hẹn trước để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, Thành và Đạt sau khi nói chuyện đã xông vào đánh nhau dẫn tới cuộc hỗn chiến giữa hai nhóm. Lúc này, Nguyễn Hoàng Anh Dũng (20 tuổi, thuộc nhóm của Thành) đã ném "bom xăng" về phía đối thủ, khiến lửa bùng lên giữa phố.

Các đối tượng bị tạm giữ liên quan đến vụ hỗn chiến.

Sau đó, Dũng bị nhóm của Đạt xông tới đánh hội đồng. Cuộc hỗn chiến chỉ dừng lại khi người dân can ngăn và báo tin tới cơ quan công an. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát 113 và Công an quận Hà Đông đã nhanh chóng xuất hiện tại hiện trường, tuy nhiên lúc này hai nhóm đã bỏ đi.

Ngày 18/2, biết cơ quan công an đang điều tra vụ hỗn chiến, Bùi Tiến Đạt đã đến trụ sở công an đầu thú, khai thận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng, xác minh các đối tượng có liên quan.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/bat-7-thanh-nien-trong-vu-hon-chien-bang-bom-xang-tren-pho-ha-noi-a59...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/bat-7-thanh-nien-trong-vu-hon-chien-bang-bom-xang-tren-pho-ha-noi-a594360.html