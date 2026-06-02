Truy tìm chủ nhân đường ống 'lạ' xuất hiện ở biển Nha Trang

Trước đó, ngày 1/6, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh ghi nhận hệ thống đường ống lộ thiên tại khu vực bãi biển này. Do vị trí đường ống nằm gần nơi tập trung đông người dân và du khách tắm biển, thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý và quan tâm của dư luận.

Đường ống được phát hiện tại bãi biển phường Bắc Nha Trang. Ảnh: Văn Hữu

Ngay sau đó, Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công phường Bắc Nha Trang đã tiến hành kiểm tra thực tế. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đây là hệ thống lấy nước biển phục vụ hoạt động nuôi tôm từ trước đây.

Hiện nay, hoạt động nuôi trồng thủy sản tại đây đã chấm dứt, hệ thống ống bị bỏ hoang và chưa rõ chủ sở hữu.

Theo đoàn kiểm tra, do tác động của thủy triều và quá trình bồi lấp tự nhiên, phần lớn đường ống đã bị cát vùi lấp, chỉ lộ ra khi triều xuống thấp hoặc có xói lở cục bộ.

Tại thời điểm khảo sát lúc 08h50 cùng ngày, đường ống đã bị cát phủ kín và chưa ghi nhận dấu hiệu xả thải ra môi trường biển. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đánh giá việc đường ống cũ tồn tại ở bãi tắm có thể gây hiểu nhầm là hệ thống xả thải, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách.

Trước mắt, Trung tâm sẽ phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng phường cùng các cơ quan chuyên môn sẽ rà soát hồ sơ liên quan để xác minh nguồn gốc, chủ sở hữu công trình. Trường hợp xác định hệ thống không còn giá trị sử dụng và việc tháo dỡ không ảnh hưởng đến môi trường hay hạ tầng hiện hữu, đơn vị sẽ đề xuất UBND phường xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền cho chủ trương tháo dỡ dứt điểm.

Trong thời gian chờ xử lý, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục theo dõi hiện trạng và thực hiện các biện pháp cảnh báo an toàn khi thủy triều xuống thấp.