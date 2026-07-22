Truy thăng quân hàm vượt cấp cho chiến sĩ quên mình cứu hai người bị điện giật

Ngày 22/7, Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34) cho biết, đã có quyết định truy thăng quân hàm đối với hạ sĩ quan, binh sĩ Kpă Thiêp (SN 2006) vì có thành tích đặc biệt xuất sắc.

Theo đó, thăng quân hàm từ hạ sĩ lên thượng sĩ đối với hạ sĩ Kpă Thiêp, nhập ngũ tháng 2/2025, chức vụ chiến sĩ. Thượng sĩ Kpă Thiêp thuộc Trung đội Vệ binh, ban Tham mưu, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký (hôm qua 21/7/026).

Trước đó, chiến sĩ Kpă Thiêp (quê xã Chư Sê, Gia Lai) đang nghỉ phép về thăm gia đình từ ngày 19 đến 30/7. Khoảng 12h ngày 20/7, trên đường từ rẫy về nhà tại xã Ia Ko, thấy hai nam thanh niên đang dựng cột điện (bằng kim loại - PV), chiến sĩ Kpă Thiêp xuống giúp.

Trong lúc dựng cột điện cả 3 người cùng bị điện giật, riêng chiến sĩ Kpă Thiêp ngoài cùng nên bật ra. Thấy hai người vẫn còn bị dòng điện giật, không thoát ra được, chiến sĩ Kpă Thiêp đã nhanh chóng lao vào cứu người với tinh thần quả cảm, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng của bản thân.

Nhờ hành động dũng cảm, quyết đoán và đầy trách nhiệm của chiến sĩ Kpă Thiêp, hai người dân đã được cứu sống và hiện sức khỏe đã ổn định. Riêng chiến sĩ Kpă Thiêp không qua khỏi.

Bố của thượng sĩ Kpă Thiêp khóc hết nước mắt bởi mất mát quá lớn.

Kết luận của Trung tâm Pháp y tỉnh Gia Lai xác định, nguyên nhân tử vong là sốc do rung tim dẫn đến suy tim tối cấp vì điện giật, toàn thân không có dấu vết thương tích bởi tác động của ngoại lực.

Quân đoàn 34 đánh giá, hành động của chiến sĩ Kpă Thiêp là biểu tượng sáng ngời về tinh thần dũng cảm, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tính mạng nhân dân, là tấm gương cao đẹp của người quân nhân cách mạng.

Hiện, Quân đoàn 34 đã chỉ đạo Sư đoàn 10 phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình giải quyết vụ việc, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với quân nhân hy sinh.