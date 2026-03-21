Thông tin mới nhất về vụ đại úy công an Khánh Hòa hy sinh khi làm nhiệm vụ

Chiều 21/3, nguồn tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đang phối hợp chặt chẽ với gia đình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu đại úy Nguyễn Xuân Hải theo quy định. Đồng thời, Công an tỉnh đề xuất Bộ Công an thực hiện chế độ, chính sách đối với đại úy Nguyễn Xuân Hải theo quy định của lực lượng Công an nhân dân.

Theo thông cáo báo chí, thực hiện cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự của Công an tỉnh Khánh Hòa và kế hoạch đấu tranh, ngăn chặn, xử lý đối với hành vi khai thác cát trái phép trên tuyến sông Cái đoạn qua địa bàn xã của Công an xã Diên Lâm.

Đại úy Nguyễn Xuân Hải hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ảnh: CACC

Vào lúc 0 h40’ ngày 21/3/2026, Tổ công tác của Công an xã Diên Lâm gồm đại úy Nguyễn Xuân Hải (sinh năm 1993) và đại úy Nguyễn Ngọc Hải (sinh năm 1995) trong quá trình tuần tra, phát hiện 1 bè đang khai thác cát sát bờ sông Cái thuộc thôn Đồng Trăn 3, xã Diên Lâm. Khi phát hiện thấy lực lượng Công an, các đối tượng khai thác cát trên bè (chưa rõ danh tính) đã kéo bè ra giữa sông bỏ chạy.

Trong quá trình ngăn chặn hành vi của các đối tượng nhằm giữ phương tiện vi phạm phục vụ công tác xác minh, xử lý, đại úy Nguyễn Xuân Hải bị mất tích trên sông.

Các lực lượng đã hỗ trợ tìm kiếm khi đại úy Nguyễn Xuân Hải bị mất tích trên sông. Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức tìm kiếm cứu nạn và tiến hành các hoạt động điều tra, làm rõ vụ việc. Đến 7h37’ cùng ngày, đã phát hiện thi thể đại úy Nguyễn Xuân Hải cách vị trí xảy ra vụ việc khoảng 100m.

Hiện cơ quan chức năng Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.