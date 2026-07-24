Trung ương thống nhất lập thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh

Chiều 24/7, phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa 14, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Trung ương đã thông qua chủ trương thành lập hai thành phố.

Trước đó, Trung ương thảo luận các đề án thành lập thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của hai tỉnh hiện nay.

Theo định hướng của Bộ Chính trị, Quảng Ninh sẽ phát triển theo mô hình đô thị xanh, thông minh; tổ chức không gian đô thị, biển, đảo, biên giới và di sản thành hệ sinh thái thống nhất. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực tăng trưởng mới.

Địa phương cũng định hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế biển, kinh tế di sản, kinh tế biên giới, kinh tế ban đêm và công nghiệp văn hóa.

Năm 2025, GRDP của Quảng Ninh tăng 11,89%, quy mô nền kinh tế đạt hơn 368.445 tỷ đồng. Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng trên 12,5%, GRDP bình quân đầu người từ 11.800 USD và tổng thu ngân sách khoảng 100.000 tỷ đồng.

Bắc Ninh được định hướng trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, mang bản sắc văn hóa Kinh Bắc; lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng. Địa phương sẽ phát triển công nghiệp công nghệ cao, hướng tới hình thành trung tâm điện tử, bán dẫn, sản xuất vi mạch và trí tuệ nhân tạo hàng đầu cả nước và khu vực.

Năm 2025, GRDP của Bắc Ninh tăng 10,27%, đứng thứ 5 cả nước; thu hút 5,73 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, xếp thứ hai sau TP HCM.

Cả nước hiện có 7 thành phố, gồm Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, TP HCM, Cần Thơ và Đồng Nai. Ninh Bình cũng được định hướng trở thành thành phố vào năm 2030. Nếu các đề án được cấp có thẩm quyền thông qua theo quy định, Việt Nam sẽ có 10 thành phố.

Cầu Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Lê Tân

Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, sáng 24/7, dưới sự điều hành của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trung ương thảo luận báo cáo sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp.

Các đại biểu cũng xem xét tình hình kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Sau phiên thảo luận, Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp, cho ý kiến về các báo cáo tiếp thu, giải trình.

Chiều cùng ngày, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trung ương họp phiên bế mạc. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình nhóm nội dung về xây dựng Đảng; Thủ tướng Lê Minh Hưng báo cáo nhóm nội dung kinh tế xã hội và phát triển đất nước.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình nhóm nội dung về xây dựng xã hội an toàn và bảo đảm an ninh quốc gia.

Sau khi thảo luận, Trung ương biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.